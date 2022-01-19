Песков: "Северный поток - 2" отключить невозможно

Газопровод "Северный поток - 2" еще не включили и отключить его невозможно, а затягивание запуска проекта плохо сказывается на потребителях газа в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока - 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

"Международный проект "Северный поток - 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили", - отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что незапуск поставок - "это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе", и для экономического развития региона, "которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время".