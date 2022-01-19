Песков: Вопрос поставок "Газпромом" газа в Молдавию не является политическим

В вопросе поставок российского газа в Молдавию отсутствует политическая составляющая, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о том, что в холдинге "Газпром" предупредили Кишинев о возможном отключении газа за неуплату январских поставок. "Молдовагаз" не сможет самостоятельно расплатиться за текущее потребление в январе из-за тарифов, которые не поспевают за ростом биржевой цены газа. Так, в тарифе заложена цена 430 долларов за тысячу кубометров газа, а с начала года закупочная цена выросла до 647 долларов.

"Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого", - сказал Песков на брифинге 19 января.

Представитель Кремля отметил, что вопрос следует адресовать в первую очередь "Газпрому", поскольку он имеет коммерческий характер.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства. Есть определенная сумма, которую нужно выплачивать. "Газпром" как компания, международная и акционерная, должен продавать товар и получать за это деньги, он не может отдавать товар бесплатно", - пояснил пресс-секретарь главы государства.