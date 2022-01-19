Почта "СОЮЗа": Можно ли в Беларуси зимой ездить на всесезонной резине

Правила

Можно ли в Беларуси зимой ездить на всесезонной резине?

"Еду в Беларусь на машине. Друзья предупредили, что в республике очень строгие правила при езде зимой на летней и "лысой" резине. Так сложились обстоятельства, что сейчас на моей машине стоит всесезонная резина. Можно ли ездить на ней зимой в Беларуси? Петр У.".

Согласно Правилам дорожного движения РБ (п. 207-1) в Беларуси с первого декабря по первое марта участвующие в дорожном движении автомобили до 3,5 т включительно (технически допустимая общая масса), легковые и грузопассажирские машины свыше 3,5 т, а также автобусы до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Они устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M&S", "M.S", "M S" или "All seasons". При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. Всесезонная резина может эксплуатироваться зимой только в том случае, если она имеет соответствующую вышеназванную маркировку. В противном случае езда на всесезонной резины в зимние месяцы не допускается.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. С 1 января 2022 года базовая величина установлена в размере 32 рубля, это около одной тысячи российских рублей. Повторное нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин.

Кошелек

Надо ли белорусу в России платить налог на вклады в 2022 году?

"У меня в одном из российских банков вклад. Сам я белорус, но имею вид на жительство в России. Российские коллеги по работе говорят, что с этого года, если у тебя есть банковский вклад, необходимо платить налоги. Помогите разобраться, кто и когда платит налог с вклада? Евгений З.".

С начала 2021 года в России действует новый порядок налогообложения доходов по вкладам и счетам физических лиц (Закон № 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ..."). Поэтому в этом году гражданам впервые придется заплатить подобный налог за полученные доходы в 2021 году.

Как разъясняет Федеральная налоговая служба России, НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года. На начало 2021 года ставка ЦБ была 4,25%. Соответственно, с миллиона получается 42 500 рублей - это и есть не подпадающий под налог минимум. Например, у физического лица с начала 2021 года открыт рублевый вклад в размере 1,5 млн рублей, ставка по вкладу 5% годовых, проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Других вкладов нет. Таким образом, процентный доход составит 68 750 рублей. Далее от 68 750 рублей вычитаем 42 500 рублей и получаем 26 250 рублей, именно с них и необходимо уплатить налог 13%, что в результате составит 3412,50 рубля. Под налогообложение подпадает не только доход, полученный по всем вашим вкладам во всех банках, но и проценты по текущим счетам и банковским картам, если ставка по ним была выше 1% годовых. Заплатить налог необходимо до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган сам рассчитает сумму налога на основе сведений от банков.

Культура

Может ли белорусский школьный музей стать партнером Музея Победы в Москве?

"Дочь приехала от бабушки из России и рассказала, что в школе, где учатся ее друзья, есть музей. Он в прошлом году стал партнером Музея Победы на Поклонной горе в Москве. У нас в школе тоже есть очень хороший музей Победы. Подскажите, может ли белорусский школьный музей стать партнером Музея Победы и что для этого надо? Елена Владимировна Б.".

С сентября 2019 года Музей Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом реализует долгосрочную программу развития деятельности школьных музеев "Школьный Музей Победы". Лучшие школьные музеи теперь имеют возможность представить свои экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве Музея Победы.

Как рассказали нам в пресс-службе музея, к масштабной долгосрочной программе "Школьный Музей Победы" могут присоединиться и музеи образовательных организаций Беларуси. Чтобы стать партнером Музея Победы, необходимо до 15 февраля 2022 года подать заявку на сайте. После того как документы будут одобрены, учреждение получит статус партнера Музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев страны. Рассмотрение заявок состоится на заседании экспертной комиссии 21-22 февраля. На сегодняшний день 1142 музея образовательных учреждений России уже состоят в программе. В Беларуси есть уже два партнера московского Музея Победы.