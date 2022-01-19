В мире
19.01.2022 15:13
Текст: Юрий Сизов

Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси

Польские силовики продолжают наращивать эскалацию напряженности на границе с Беларусью. Об этом, в частности, свидетельствуют данные государственного пограничного комитета РБ. По его данным, вооруженные военнослужащие соседней страны в пункте пропуска "Козловичи" в Брестской области накануне дважды нарушили белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"Вчера вечером, 18 января, польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска "Козловичи" зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил границу и снова вернулся в Польшу", - говорится в заявлении погранведомства на его Telegram-канале.

Пограничники уточнили, что нарушения польских силовиков зафиксировали и камеры видеонаблюдения.

Кстати, как уже сообщалось, в самом начале года пограничная стража Польши заключила договоры с подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Беларусью.

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