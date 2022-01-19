Польские силовики дважды за день нарушили границу Беларуси

Польские силовики продолжают наращивать эскалацию напряженности на границе с Беларусью. Об этом, в частности, свидетельствуют данные государственного пограничного комитета РБ. По его данным, вооруженные военнослужащие соседней страны в пункте пропуска "Козловичи" в Брестской области накануне дважды нарушили белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.

"Вчера вечером, 18 января, польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска "Козловичи" зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил границу и снова вернулся в Польшу", - говорится в заявлении погранведомства на его Telegram-канале.

Пограничники уточнили, что нарушения польских силовиков зафиксировали и камеры видеонаблюдения.

Кстати, как уже сообщалось, в самом начале года пограничная стража Польши заключила договоры с подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Беларусью.