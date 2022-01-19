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19.01.2022 08:22
Рубрика: Экономика

Порядок оформления инвалидности поменяется с 1 марта 2022 года

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 11(8659)
Порядок оформления инвалидности поменяется с 1 марта, до этого времени действуют временные правила, утвержденные на период пандемии. Все их преимущества будут сохранены, подчеркнули в минтруде.
Статус подтвердит не удостоверение, а сведения в федеральном реестре. Фото: Сергей Куксин Статус подтвердит не удостоверение, а сведения в федеральном реестре. Фото: Сергей Куксин
Статус подтвердит не удостоверение, а сведения в федеральном реестре. Фото: Сергей Куксин

До 1 марта подтвердить инвалидность можно по временным правилам

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Компенсацию за ОСАГО инвалидам будут назначать беззаявительно

Если инвалидность оформляется впервые, то группу человеку присвоят на основании медицинских документов и дополнительных обследований для этого не потребуется. Индивидуальную программу реабилитации (абилитации) в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) разработают на основании заключения медицинской организации. А тем гражданам, у которых инвалидность была установлена ранее, ее продлят автоматически на шесть месяцев вместе с программой реабилитации (абилитации) без заявлений при условии, что срок переосвидетельствования наступает до 1 марта 2022 года. Все сведения бюро передаст в Федеральный реестр инвалидов, и они станут основанием для автоматического продления гражданам пенсии по инвалидности, а также других выплат. Упрощенный порядок действует с весны 2020 года.

Что поменяется с 1 марта

Уже весной получить направление на освидетельствование инвалидности можно будет в любом лечебном учреждении: как государственном, так и частном, и необязательно в том, к которому человек прикреплен. Поликлиника или больница, в которой он обследовался, должна будет самостоятельно передать в бюро МСЭ все сведения о его состоянии здоровья, необходимые для установления инвалидности и присвоения группы. У человека появится право выбора: присутствовать при проведении освидетельствования и оформлении индивидуальной программы реабилитации (абилитации) или проходить эту процедуру заочно. Причем оспорить результаты экспертизы тоже можно будет дистанционно.

На очное освидетельствование потребуется записаться через электронную регистратуру на портале госуслуг и приехать к тому времени, которое будет указано в талоне. При заочной форме решение об установлении инвалидности и присвоении группы будет принято на основании записей в медицинских документах, которые направит лечебное учреждение. Приехать лично придется лишь в том случае, если для составления программы реабилитации (абилитации) нужны будут обследования, которые могут провести лишь специалисты медико-социальной экспертизы.

Также в этом году начнется переоснащение всех бюро МСЭ и апробация новой дистанционной формы обследований граждан с применением телемедицинских технологий (с участием человека, но без его личного присутствия). В минтруде отмечают, что с 1 июня 2023 года они станут доступными по всей стране.

Заявлений на выплату пенсии по инвалидности по-прежнему писать не нужно

С 1 января 2022 года страховые и социальные пенсии по инвалидности назначаются в беззаявительном порядке - просто по факту установления статуса инвалидности.

Между тем
В Минтруде рассказали, как оформить инвалидность без прописки

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые требования к квотированию рабочих мест для граждан с инвалидностью, напомнили в минтруде. Квота будет считаться выполненной работодателем, если человек с инвалидностью трудоустроен, а не когда просто выделено некоторое рабочее место под такого гражданина.

Экономика Пенсии и пособия Господдержка инвалидов

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