Правозащитники угрожают судом главе Интерпола

После того как в ноябре прошлого года генерал-майор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмед Насер ар-Раиси занял пост президента Интерпола, европейские и ближневосточные правозащитники не оставляют попыток привлечь его к ответственности за "пытки и бесчеловечное отношение". По их мнению, генерал причастен к преследованию оппозиционеров в ОАЭ. Это уже второе исковое заявление правозащитников, поданное против ар-Раиси. В октябре прошлого года, еще до назначения, французская Фемида отказалась рассматривать его дело на основании того, что генерал "не проживает во Франции".

Теперь же, когда президент Интерпола прибыл в штаб-квартиру организации в Лион, его оппоненты расчитывают, что суд все-таки запустит юридические процедуры в его адрес, несмотря на наличие у него дипломатической неприкосновенности. Скандал вокруг генерала из ОАЭ далеко не первый связанный с первыми лицами Интерпола. Возглавлявший международную полицию с 2004 по 2008 год южноафриканец Джейки Селеби был вынужден уйти с поста президента из-за обвинений в коррупции. Суд ЮАР приговорил его к 15 годам тюремного заключения за получение взяток от наркоторговцев.

Другой президент Интерпола - китаец Мэн Хунвэй - пробыл на своей должности лишь два года. В 2018 году он просто пропал, уехав в Китай. Лишь спустя несколько месяцев власти Китая сообщили, что Мэн Хунвэй находится под следствием. В итоге его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в получении взяток.