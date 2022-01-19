Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой

На праздник Крещения Господня, который начинается 19 января и заканчивается лишь 27 января, только и разговоров, что о святой воде. "РГ" решила разобраться, зачем нужна святая вода и как с ней обращаться. Каков механизм действия святыни? Кому можно ее употреблять, а кому нельзя?

1. Что такое святая вода? Обычная по происхождению и составу вода, которая после совершения особого молебна приобрела освящающие, благодатные и исцеляющие свойства. Святая вода сопровождает верующего повсюду, начиная с момента, когда человека крестили. Она целит и лечит, ею окропляют жилье и пищу, ее бережно хранят дома и берут в дорогу.

Молебен освящения воды так и называется: водоосвящение или водосвятие. Есть два вида водоосвящения: малое и великое. Малое водосвятие может проходить в любое время, когда нужно восполнить запасы святыни. А вот великое водосвятие случается всего два дня в году - в Крещенский сочельник, то есть накануне праздника Крещения Господня, и в сам праздник.

Освящение воды 18 и 19 января проходит в память о Крещении Иисуса Христа, которое совершилось, когда пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей и крестил Его в реке Иордан. Событие Крещения Христа столь значимо, потому что в этот момент человечеству впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Отсюда другое название праздника - Богоявление. А воду, освященную в Крещенский сочельник и в сам праздник, называют крещенской или богоявленской.

К крещенской воде издавна относились как к великой святыне, сберегая ее на случай болезней, бед и напастей. Разницы между водой, освященной в сочельник, и водой, освященной на Крещение, нет. Набирают богоявленскую воду в храмах начиная с 18 января, а вот хранят потом целый год - до следующего праздника. Пандемия внесла и здесь коррективы: в церквях стали освящать воду с расчетом на то, чтобы верующие могли набрать ее без давки и после дня праздника.

2. Отчего святой воде приписывают такую силу? В основе опыт миллионов верующих. Не стану ссылаться на древних отцов Церкви, процитирую тех, кто ближе к нашему, полному скепсиса, времени. "Освященная вода, - писал образованнейший человек XIX века, профессор, святитель Димитрий Херсонский, - имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею". Другой наш святой, преподобный Серафим Вырицкий, на долю которого выпала жизнь в крайне трагичный период нашей Родины, человек глубочайшего ума, наделенный даром прозрения, всегда советовал окроплять крещенской водой продукты и всю пищу. Когда кто-нибудь болел, преподобный Серафим благословлял с молитвой принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час, считая это сильнейшим лекарством.

Святая вода сопровождает верующего всю жизнь, она целит и оживотворяет

А вот совет не только священнослужителя и богослова, но и гениального хирурга, основоположника метода региональной анестезии, автора всемирно известного учебника "Очерки гнойной хирургии", врача, спасшего десятки тысяч больных. "Пейте святую воду как можно чаще. Это самое лучшее и наиболее эффективное лекарство. Говорю не только как священник, но и как врач. Из моего опыта в медицине", - учил святитель Лука Войно-Ясенецкий.

3. Как действует святая вода? Святая вода - не магическая панацея, она имеет силу, только если в нас живут вера, покаяние, смирение и милосердие. В молитве на освящение воды есть такое прошение к Богу: "...соделай, чтобы она [вода] силою, действием и благодатию Пресвятого Духа, явилась для всех, с верою пьющих ее, принимающих и окропляющихся ею рабов Твоих грехов прощением, освобождением от страстей, избавлением от всякого зла, умножением добродетелей, исцелением болезней". То есть святая вода не только исцеляет от болезней духовных и физических, но и освобождает нас от страстей, что, по мнению отцов Церкви, является первопричиной наших болезней. Святыня защищает от зла, направляет нас к добру.

Только вот автоматизма тут нет: мол, выпил святой воды, окропил ею дом - и порядок. Святитель Феофан Затворник сформулировал условия, при которых святая вода действует. "Вся благодать, идущая от Бога через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб и другое, включая Святейшее Причастие Тела и Крови Христовых, - имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление других добродетелей христианских", - пишет святой. Если этого нет, благодать этих святынь не спасет, "она бесполезна для нечестивых и мнимых христиан, лишенных всех этих добродетелей".

4. Как принимать святую воду? Водой нужно пользоваться благоговейно, с молитвой "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь". По традиции святую воду принимают по утрам, натощак, что объяснимо: первым делом человек вкушает святыню, а потом уже приступает к обычной пище. Что касается оставшихся суток, то в Типиконе, книге, фиксирующей церковные правила, сказано, что неразумно воздерживаться от святой воды по причине употребления пищи: "Да будет известно всем: отлучающие себя от святой воды по той причине, что уже вкусили пищу, не доброе творят, ибо благодать Божия дана на освящение миру и всей твари. Так же и кропим ею всюду, и во всяких нечистых местах, и даже под ногами нашими. И где же разум у тех, кто не пиет ее по причине вкушения пищи".

То есть Церковь не запрещает пить святую воду в любое время и укоряет тех, кто считает, что пить ее не натощак нельзя. "В святыне мы имеем не простую воду духовной значимости, но новое бытие, духовнотелесное бытие, взаимосвязанность неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное", - утверждает Церковь.

Святой водой, советуют священники, можно помазывать больные места. Помазание обычно наносится в виде креста, с молитвой. И, конечно, надо помнить: использование святой воды в лечебных целях не исключает обращения к врачам и лечения у них.

5. Портится святая вода или нет? Как ее хранить? Как обычную воду, только стоит подписать емкость, чтобы случайно не использовать ее не по назначению, неблагоговейно. Известны случаи, когда в тюрьмах и в лагерях, где верующие берегли святыню как зеницу ока, крещенская вода не портилась даже после многих разбавлений. Не портится святая вода у многих и сейчас. На это нет простых объяснений, тут надо вспомнить слова Христа: "По вере вашей да будет вам". Нет необходимости запасать крещенскую воду в промышленных масштабах: свойства этой воды таковы, что, когда она начнет заканчиваться, достаточно просто добавить в нее обычную чистую воду, и она освятится уже имеющейся.

6. А если все же испортилась? Святую воду не выливают в раковину, не выплескивают на землю. Ее выливают в "непопираемое" место, то есть в то место, по которому не ходят люди (не попирают ногами) и не бегают собаки. Можно вылить воду в реку, можно в цветочный горшок, в чистое место под дерево.