Президент предложил повысить пенсии, опережая инфляцию

Индексация страховых и социальных пенсий
С 1 января страховые пенсии более 30 миллионов неработающих пенсионеров выросли на 5,9%, а президент предложил проиндексировать их на 8,6% "задним числом". Госдума планирует рассмотреть поправки в законодательство уже завтра - 20 января.
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля на 7,7%. Их получают те, у кого недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии - более 3 млн человек.
Повышение пенсий работающих пенсионеров
Страховые пенсии работающих пенсионеров скорректируют с 1 августа максимум на три пенсионных коэффициента (один в 2022 году равен 104,69 руб.). Соответственно, размер прибавки не превысит 315 руб.
Пенсионеров-банкротов освободили от удержаний
Пенсионеров в случае признания их банкротами освободили от удержаний из пенсии. Речь о ситуациях, когда пенсионеры берут кредиты, а затем оказываются не в состоянии их выплачивать. По судебным листам могут производиться удержания из пенсии. Но если человека официально признают банкротом, то вычитать деньги из пенсии уже не будут.
Пенсии могут начислять заранее
Пенсионерам с 2022 года предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФР.
Ряд пенсий будут назначаться автоматически
Расширяется перечень беззаявительных действий при оформлении и получении социальных выплат.
Например, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложения по назначению досрочных пенсий. Это возможно, если человека уволили или его предприятие закрылось, а до пенсии осталась пара лет, но при этом человек никак не может найти новую работу.
Беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности, а также социальные доплаты.
Также лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, будет автоматически выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения.
Сохранится "сельская надбавка" при переезде пенсионера в город
При выезде за пределы сельской местности у пенсионеров будет сохраняться "сельская надбавка" к фиксированной выплате. Размер повышения пенсии за сельский стаж составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Это около 1600 рублей.
Россиян будут информировать о предполагаемом размере пенсии
С 1 января ПФР раз в три года будет информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР либо по личному обращению в территориальные органы ПФР.
Владимир Путин, президент России:
"Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции - проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции".
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации:
"Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января".
Антон Котяков, министр труда РФ:
"По поручению президента страховые пенсии по старости для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей. Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии".