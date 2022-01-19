Профессор Подхомутников назвал продукты, приближающие инсульт

Неправильное питание может значительно повысить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ведь оно способно привести к ожирению, вызвать диабет и спровоцировать образование холестериновых бляшек на стенах сосудов Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Владимира Подхомутникова, доктора медицинских наук, профессора-кардиолога, заслуженного врача России.

По словам Владимира Подхомутникова, сердечно-сосудистые заболевания вызываются целым рядом факторов, на многие из которых человек не в силах повлиять. Но и питание играет очень важную роль. Поэтому заслуженный врач России призывает вести здоровый образ жизни и тем самым снижать риски настолько, насколько это возможно.

В первую очередь, отмечает профессор Подхомутников, нужно предотвращать развитие ожирения. Дело в том, что при избыточном весе риск инсульта возрастает на 20 процентов, а если дошло до ожирения, то вероятность возникновения резких нарушений мозгового кровообращения увеличивается уже на 60 процентов.

Ожирение часто сопровождается гипертонией, она, по оценкам медицинского сообщества, увеличивает риски инсульта в 3-4 раза.

Не менее опасен для сосудов и сахарный диабет, он часто вызывает тромбозы. По оценкам эксперта, у мужчин с сахарным диабетом II типа инсульт возникает в три раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем глюкозы в крови. У женщин с диабетом и вовсе инсульт диагностируется на 80 процентов чаще.

Ожирение и диабет может спровоцировать чрезмерное употребление простых углеводов. К ним относится сахар, сладости, выпечка, хлеб, рис, некоторые крупы. Профессор Подхомутников подчеркивает: кусочек торта раз в месяц себе позволить можно, но важно не злоупотреблять и ограничивать потребление такой пищи.

Также в списке опасных продуктов измененные ненасыщенные жирные кислоты, известные как трансжиры. Чрезмерное употребление продуктов с трансжирами провоцирует образование отложений на стенках сосудов, они называются холестериновыми бляшками. Такие бляшки со временем наслаиваются на стенки, просвет в сосудах уменьшается, как следствие начинаются проблемы с давлением, а в перспективе такое состояние и вовсе может привести к инфарктам и инсультам.

Самая вредная, по мнению врача, еда - это фастфуд и снеки. В составе этих продуктов присутствует нездоровое комбо: с одной стороны простые углеводы, с другой - трансжиры.

Повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний алкоголь и сигареты. При употреблении спиртного нарушается проницаемость мелких сосудов, кровь начинает застаиваться. Повышается риск кровоизлияния, особенно это состояние опасно для сосудов мозга. Употребление алкоголя и никотина повышает риск инсультов в два с половиной раза.

Ну а как же питаться, чтобы не навредить сосудам, а наоборот, снизить риски? По словам кардиолога, очень важно есть много овощей и фруктов, не менее 500 граммов в день на человека. Полезные вещества есть практически везде. Например, для работы сердца и сосудов очень важен магний, он содержится в абрикосах, кураге, бананах, баклажанах и картошке. Так что, как сформировать здоровый рацион, человек может решать сам, все зависит от вкусовых предпочтений и наполненности кошелька. В рационе должна также присутствовать рыба и растительные масла. Эти продукты богаты полиненасыщенными жирными кислотами Омега 3,6 и 9.

Но каким бы правильным не было питание, подчеркивает профессор, очень важно сохранять физическую активность. Гиподинамия вызывает изменения в тонусе сосудов, что также повышает риск инсульта, ведь не зря еще с древности пошла мудрость, что движение - это жизнь.