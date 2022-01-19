Путин не стал купаться в проруби

Президент Владимир Путин не принял участие в крещенских купаниях - учел рекомендации РПЦ. Об этом рассказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей Церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков.

Прозвучал и ряд личных вопросов. Крещены ли внуки президента, этого пресс-секретарь не знает - это личное пространство Владимира Путина. "У меня нет полномочий и намерения в это личное пространство вторгаться", - заметил он.

Дочь Пескова и Татьяны Навки крещеная. "Хотя это тоже мое личное пространство", - ответил на соответствующий вопрос Песков.