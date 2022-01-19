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19.01.2022 17:09
Рубрика: Власть

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Владимир Путин обсудил с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси ядерную сделку, ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом в Сирии и экономическое сотрудничество между странами. Переговоры глав государств проходят в среду, 19 января, в Кремле.

В начале беседы российский лидер поблагодарил Раиси за визит в Москву в эти непростые пандемийные времена. "Сразу же после вашей инаугурации мы с вами в постоянном контакте находимся. Но, конечно, ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить личного общения", - сказал Путин. Президент РФ также отметил, что, несмотря на пандемию, в позапрошлом году наблюдался небольшой рост товарооборота - свыше 6%. "А в прошлом - 38 с лишним процентов", - добавил Путин.

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД

Между Россией и Ираном реализуются крупные проекты, работа идет по многим направлениям, подчеркнул он. Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин также напомнил, что на основе временного соглашения развиваются отношения Ирана с ЕврАзЭС. "Мы активно работаем для того, чтобы создать долгосрочную основу, зону свободной торговли между Ираном и нашим объединением", - сказал российский лидер. Иран и РФ могут усилить экономическое взаимодействие в несколько раз, уверен в свою очередь Раиси. "Наши торгово-экономические связи в нынешней ситуации, конечно же, не вызывают удовлетворения. Конечно, мы можем повысить уровень нашего торгово-экономического взаимодействия в несколько раз", - сказал он.

Плотно идет сотрудничество двух стран и на международной почве. "Я уже не говорю о том, что благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом", - отметил Путин. Раиси в свою очередь заявил, что опыт взаимодействия России и Ирана в Сирии может создать предпосылки для его применения на других направлениях.

Он также заявил, что в нынешних условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в частности США, Тегеран и Москва могут создать синергию во взаимодействии двух стран. "Мы больше 40 лет уже противостоим американцам. И мы никогда не остановим прогресс и развитие страны из-за санкций или угроз. Мы сейчас, конечно, прикладываем усилия к тому, чтобы санкции были сняты", - сказал Раиси. На переговорах также обсуждалась ситуация в Афганистане. Россию она беспокоит, отметил Путин. "Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этим проблемам", - обратился российский лидер к иранскому президенту.

Несмотря на пандемию, в 2020 году товарооборот между Россией и Ираном вырос на шесть процентов, а в 2021-м - на 38 с лишним процентов

Еще одна важная тема, которая прозвучала в ходе беседы двух лидеров - проблематика выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Путин отметил, что хотел бы узнать позицию президента Ирана по этому вопросу. В целом российский лидер подчеркнул, что повестка у переговоров большая. Раиси в свою очередь сообщил, что иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. После протокольной беседы, переговоры традиционно продолжились в закрытом режиме.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что визит Раиси в Россию будет очень важным, нужно провести "инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана".

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