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19.01.2022 06:44
Рубрика: Экономика

Работодателям рекомендовано по максимуму переводить сотрудников на удаленку

Текст: Дмитрий Гончарук, Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 11(8659)
По итогам второй недели года заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 67 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19. В этой связи по поручению президента кабинет министров уточнил план соответствующих действий.

- Самое важное - подготовить первичное звено. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка, - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
В Москве из-за "омикрона" увеличили число дежурных врачей в поликлиниках

Он призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах. Как и в других странах, в России оптимизируют подходы к карантину - его сократят с 14 до 7 дней, дополнила Голикова. В период подъема заболеваемости власти также вынуждены вернуть дома-интернаты в закрытый режим со сменным двухнедельным режимом работы персонала.

Пока не до конца ясно, как быстро будет распространяться "омикрон", но надо быть готовыми к любому развитию событий, указал премьер губернаторам: "Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса".

По состоянию на вторник в структуре заболеваемости в стране 60% приходится на штамм "дельта" и уже 40% - на "омикрон" и другие, не доминирующие варианты. Новый штамм преобладает в Московском регионе и Санкт-Петербурге, зарегистрирован в 42 субъектах Федерации.

Количество обращений в амбулаторные медучреждения Москвы на прошлой неделе выросло в два раза, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "На этой неделе, я думаю, это удвоение еще раз удвоится", - заявил он. "Очевидно, что нагрузка на поликлиники будет колоссальной", - считает Собянин. В них увеличат количество дежурных врачей для приема пациентов с ОРВИ и COVID-19. Продлеваются в Москве и ограничения, связанные с дистанционным режимом не менее 30% работников. При этом работодателям рекомендуют отправить персонал на удаленку максимально, чтобы снизить контакты и поездки в общественном транспорте. В городе также продлят режим самоизоляции для пожилых москвичей. Упомянутые режимы будут действовать до 1 апреля 2022 года.

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