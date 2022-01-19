Белгородских родителей насторожил мед в рационе школьников

Неравнодушные белгородцы обратились в редакцию с неожиданным вопросом. Внимательные мамы заявили, что питание школьников в регионе нуждается в пересмотре. Больше всего их обеспокоило то, что ученикам выдают мед, который, по их словам, может вызвать нешуточные проблемы со здоровьем у всех детей.

- Понимаете, все мы сегодня зависимы от сахаров, - начала одна из неравнодушных мам, назовем ее Ирина. - Я сама это прочувствовала, когда прошла марафон одного из врачей. В соцсетях вы можете найти ее аккаунт, женщина выглядит так молодо в своем уже почтенном возрасте, что я удивилась. Оказывается, она практически не употребляет продуктов, содержащих сахара.

- Речь сейчас не об обычном рафинированном сахаре, - пояснила ее единомышленница Маргарита. - Сахара - глюкоза, сахароза... Их перечень очень длинный... Они везде: во фруктах, сладких овощах, даже возьмите упаковку витаминов - и в их составе сразу несколько сахаров.

- А тут мед, - продолжила Ирина. - Дети его едят, и очень хорошо. Некоторые даже меняются: одни берут пакетик молока у соседа по парте, тот забирает "конфету" - упаковочку с медом. Конечно, он же сладкий!

Обе собеседницы стали рассказывать о гликемическом индексе: у меда он очень высок. Глюкоза в крови после приема такого продукта поднимается. Мамы боятся, что ребенку в будущем это может грозить разными заболеваниями.

- Своими опасениями мы уже поделились с другими родителями, нас не поняли, - сказала Ирина. - Стали говорить о том, что мед всегда считался полезным, а мы выдумали какую-то чушь и теперь хотим лишить детей необходимого их организму. Тем более что в школах мед выдают бесплатно, а ведь из-за его стоимости на рынке мед доступен далеко не каждой семье.

Программе "Школьный мед" в Белгородской области более десяти лет

Вторую сторону долго опрашивать не пришлось. Большая часть родителей, с которыми собкор "РГ" побеседовала, единодушно высказались за мед в детском рационе.

- Да, это сладко, - с некоторым возмущением отметила мать двух школьниц и одного малыша Анита. - Да настолько, что много меда дети не съедают. Мы запасаемся этим продуктом на зиму в обязательном порядке. Берем только у знакомого пасечника, любим мед, вазочка всегда на столе. И дети могут налить немного даже на кусочек серого хлеба вместо печенья или конфеты. Кстати, против конфет почему-то никто не выступает...

Программе "Школьный мед" в Белгородской области - более десяти лет. А начиналось все банально. Один из пасечников в селе Илек-Пеньковка принес в местную школу банку меда.

- Тогда никто даже не думал ни о какой программе, - рассказывает пчеловод Сергей Афанасенко. - Я сам вырос на меду и подумал: почему бы не давать этот полезный продукт школьникам. Но перед этим я сделал запрос в Роспотребнадзор. Так и спросил: можно ли включить мед в школьное питание? И мне ответили, что можно.

К этому времени в белгородских школах уже выдавали молоко. Сочетание с медом, о котором даже в современных песнях поют, так сказать, напросилось.

Когда на региональном уровне было принято решение о меде в школьных завтраках, меню учеников все же пришлось пересмотреть. К примеру, сдобные булочки, огромные и пышные, ушли в прошлое. Чтобы поставлять мед в школы, пасечникам потребовалась инфраструктура - упаковочные линии. Медики, в свою очередь, стали изучать состояние здоровья детей и собирать данные о непереносимости сладкого продукта. К слову, таких детей тогда насчитали мизерное количество. Для них мед заменили вареньем.

Параллельно рос интерес к самому пчеловодству. В некоторых сельских школах классные часы стали посвящать урокам юных пасечников. Медом заинтересовались и родители учеников.

- Когда только начали выдавать мед, мы уже выпускались, - вспоминает белгородец Илья. - Теперь мой сын учится в той же школе, что и я, и так же приносит домой маленький контейнер с медом. Моя мама мне блинчики поливала, а сын так ест - ложечкой. Какой от этого вред?

Сергей Афанасенко свой мед уже давно не поставляет в школы, а вот созданием музея меда в Илек-Пеньковской школе - с образцами продукта со всей страны - занимается с удовольствием.

- Это вызывает большой интерес со стороны как детей, так и взрослых, - рассказывает Сергей Афанасенко.

В ответ на доводы противниц сахаров пасечник со стажем задумался и отметил: "Свое слово в этом вопросе должны сказать профессионалы".

По мнению доктора биологических наук Елены Салтыковой, если есть мед не бочками, то он навредит не больше, чем варенье, пастила, булочки или рафинированный сахар.

- Меда в принципе мы много не съедаем. К примеру, японцы - самые ярые приверженцы здорового питания - едят мед гораздо больше и чаще нас. Фактически каждый день они употребляют некоторое количество меда и совершенно не считают его вредным. Ведь все дело в том, что в меде сахара находятся в некоем балансе. И помимо них в этой субстанции содержатся и ферменты, и микроэлементы, которые необходимы организму человека, особенно ребенку. Родители могут не опасаться вреда от меда, если, конечно, у ребенка нет непереносимости этого продукта. Наоборот, стоит подумать о том, что именно мед питает нервную систему как никакой другой продукт. Еще одно удивительное свойство меда - то, что продукт этот сладкий только на вкус. А ведь такой показатель, как PH, у меда - кислый. Это пчела так преобразовывает сок растений, что он приобретает сладость. А все мы знаем: в кислой среде не размножаются вредные микроорганизмы. Вспомните, мед издревле использовался в качестве консерванта именно по этой причине, - заключила Елена Салтыкова.