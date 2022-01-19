Бирюков: 22 километра шумозащитных экранов заменили в Москве в 2021 году

Около 100 тыс. кв. м шумозащитных экранов, заменили в Москве в 2021 году. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в прошлом году заменили 100 тыс. кв. м конструкций общей протяженностью примерно 22 км, - отметил Петр Бирюков. - Новые экраны установлены на участках МКАД, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники, улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО".

При замене шумозащитных экранов используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволяет упростить ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволяют добиться максимального поглощения звуков.

Сегодня шумозащитные экраны - важный элемент современной городской инфраструктуры. Они помогают минимизировать шум от дорожного движения вблизи мест массового пребывания людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов и густонаселенных районов.

"Высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия, учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы, - отметил заммэра. - Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров".