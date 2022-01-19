Цифровой помощник поможет московским врачам оценить риски больного

Оценить риски ухудшения состояния пациентов с коронавирусом и в целом спрогнозировать динамику болезни московским врачам помогает цифровой помощник.

Медики московских стационаров и резервных госпиталей используют сервис "Ньюс2", интегрированный с единой цифровой платформой здравоохранения. Он основан на международной шкале NEWS2. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"Сервис позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии, - объяснили в комплексе. - Он уже помог специалистам провести мониторинг состояния более чем 200 тысяч пациентов почти четыре миллиона раз. При этом важно, что финальное решение о необходимости изменения тактики лечения всегда принимает врач".

Чаще всего сервис "Ньюс2" использовали в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в резервных госпиталях в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в АТЦ "Москва".

Благодаря интеграции цифрового помощника с ЕМИАС результаты оценки рисков отображаются в электронной медкарте пациента и доступны всем специалистам стационара с любого рабочего места. Это позволяет врачам разных специальностей ознакомиться как с текущим состоянием пациента, так и с ключевыми показателями его здоровья в динамике.

Система строит прогнозы на основе массива данных: частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом, артериального давления, температуры тела, частоты дыхания. Если изменение параметров указывает о возросших рисках ухудшения состояния больного, то врач принимает решение об изменении тактики лечения.