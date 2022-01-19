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19.01.2022 10:06
Рубрика: Экономика

Цифровой помощник поможет московским врачам оценить риски больного

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 11(8659)
Оценить риски ухудшения состояния пациентов с коронавирусом и в целом спрогнозировать динамику болезни московским врачам помогает цифровой помощник.
Современные технологии помогают врачам лучше диагностировать и лечить болезни. Фото: GettyImages Современные технологии помогают врачам лучше диагностировать и лечить болезни. Фото: GettyImages
Современные технологии помогают врачам лучше диагностировать и лечить болезни. Фото: GettyImages

Медики московских стационаров и резервных госпиталей используют сервис "Ньюс2", интегрированный с единой цифровой платформой здравоохранения. Он основан на международной шкале NEWS2. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

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"Сервис позволяет медикам выявлять возможные риски клинического ухудшения состояния больного, а также отслеживать эффективность терапии, - объяснили в комплексе. - Он уже помог специалистам провести мониторинг состояния более чем 200 тысяч пациентов почти четыре миллиона раз. При этом важно, что финальное решение о необходимости изменения тактики лечения всегда принимает врач".

Чаще всего сервис "Ньюс2" использовали в медицинском комплексе в Коммунарке, а также в резервных госпиталях в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в АТЦ "Москва".

Благодаря интеграции цифрового помощника с ЕМИАС результаты оценки рисков отображаются в электронной медкарте пациента и доступны всем специалистам стационара с любого рабочего места. Это позволяет врачам разных специальностей ознакомиться как с текущим состоянием пациента, так и с ключевыми показателями его здоровья в динамике.

Система строит прогнозы на основе массива данных: частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом, артериального давления, температуры тела, частоты дыхания. Если изменение параметров указывает о возросших рисках ухудшения состояния больного, то врач принимает решение об изменении тактики лечения.

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