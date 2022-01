Фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2022" стартует 26 августа. Поручение о его проведении на Красной площади подписал президент Владимир Путин.

Основная тема фестиваля - юбилей, мы проводим его в 15-й раз, - рассказал корреспонденту "РГ" член Общественного совета "Спасской башни" Сергей Хлебников. - Вокруг этой даты и будем танцевать.

По традиции ожидается приезд иностранных участников: военные и полицейские оркестры, фольклорные коллективы. По словам Хлебникова, с некоторыми уже заключены конктракты. Но кто именно и из каких стран - узнаем весной. Пока это военная тайна.

- Ваши коллеги из Эдинбурга - организаторы знаменитого фестиваля Royal Edinburgh Military Tattoo - сообщают о больших инвестициях в дизайн и пиротехнику, о каком-то иновационном шоу, и даже обьявили о том, что с этого года наступит "новая фестивальная эра", - провоцирую организаторов "Спасской башни". - Чем вы ответите Эдинбургу?

- Новации и у нас будут, это коснется сценария и применения технических средств, но все в рамках сложившегося формата. И я объясню почему: наш формат нравится зрителю. А раз успех проверен временем, то надо идти по этому пути: военные оркестры с участием гражданских коллективов. Народ и армия едины, - заключает генерал Хлебников.

Стабильным остается и костяк устроителей праздника: кроме самого отца-основателя Сергея Хлебникова, это бессменный руководитель дирекции Сергей Смирнов и музрук генерал-майор Тимофей Маякин (начальник Военно-оркестровой службы ВС - главный военный дирижер).

Я не случайно упомянул Эдинбургский фестиваль. Он не просто старейший и самый масштабный. Именно его опыт лег в основу нашего фестиваля: члены королевской семьи Великобритании давали дельные советы по организации шоу формата Military Tattoo в Москве.

В прошлом году из всех военно-музыкальных фестивалей (их в мире десятки) провести праздник сумели только мы. В этом году в столице Шотландии шоу попытаются организовать всем ковидам назло, билеты уже в продаже: по цене от 35 до 640 фунтов стерлингов (фунт по курсу сейчас - 104 рубля). Цены на билеты на "Спасскую башню" обьявят чуть позже.

Держим кулаки, чтобы у друзей из Эдинбурга все получилось. У них фестиваль должен пройти с 5 по 27 августа. Напомню: "Спасская башня" - с 26 августа по 4 сентября. Получается европейский военно-музыкальный марафон. Кстати, несмотря на все новации, организаторы Royal Edinburgh Military Tattoo отмечают: армия у них остается ведущим участником, изюминка программы - выступления военных музыкантов из британских полков (играют на барабанах, волынках и скрипках).

Как, собственно, и у нас. Лишь одно отличие. Британские коллеги готовят свое шоу под девизом We re on our way back! То есть поставли перед собой задачу вернуться на мировую фестивальную арену Military Tattoo. А мы этот военно-музыкальный Олимп и не покидали.