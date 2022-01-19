Новости

В Дагестане ликвидировали цех по изготовлению поддельных денег 10:36
Глава комитета Госдумы: Новые ограничения по COVID-19 не планируются 10:33
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25
В России впервые создается робот-торпедоносец 10:10
Еще в 13 регионах Японии ужесточат антиковидные меры 10:07
Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона" 09:55
Депутат предложил расширить действие "Пушкинской карты" 09:52
В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции 09:40
В Томске зарегистрирован первый случай заражения "омикроном" 09:35
Россия перебросит в Беларусь зенитные системы С-400 09:32
ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 14,5 млрд рублей 09:30
В Краснодарском крае выявили первых заболевших "омикроном" 09:29
Эксперты оценили рост цен на лекарства по итогам 2021 года 09:21
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов 09:19
Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока 09:08
На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон" 09:02
Драгоценная радуга: Hublot и Такаши Мураками представляют вторые совместные часы 09:00
В Литве придумали схему многократной продажи гробов 08:50
СК начал проверку по факту хищения скифского золота 08:39
Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь 08:38
Народная милиция сообщила о новой группе бойцов "Правого сектора" в Донбассе 08:35
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года 08:14
СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН 07:57
Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома 07:53
В Красноярске детсады эвакуировали из-за сообщений о минировании 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 09:55
Рубрика: Общество

Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона"

Текст: Любовь Проценко

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала советы москвичам, что можно сделать при первых признаках заражения штаммом коронавируса "омикрон". Поскольку его течение очень схоже с ОРВИ, то требуется обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь

Сметанина рассказала журналистам: "В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)".

Кроме того, могут быть полезны для лечения противовирусные препараты интерферон-альфа: гриппферон, генферон лайт и другие.

"Другая группа - это противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол). Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма. Или препарат риамиловир (триазавирин), который обладает противовирусным действием", - сказала врач. От антибиотиков она рекомендует отказаться.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года
Инфекционист назвала препараты для первой помощи при "омикроне"
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе