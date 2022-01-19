Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона"

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина дала советы москвичам, что можно сделать при первых признаках заражения штаммом коронавируса "омикрон". Поскольку его течение очень схоже с ОРВИ, то требуется обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты.

Сметанина рассказала журналистам: "В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)".

Кроме того, могут быть полезны для лечения противовирусные препараты интерферон-альфа: гриппферон, генферон лайт и другие.

"Другая группа - это противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол). Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма. Или препарат риамиловир (триазавирин), который обладает противовирусным действием", - сказала врач. От антибиотиков она рекомендует отказаться.