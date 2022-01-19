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19.01.2022 09:20
Рубрика: Власть

Губернатор Подмосковья помог включить в школьное меню пельмени

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 11(8659)
У вас сегодня на обед не пельмени, случайно? А вот в обеденном меню у подмосковных школьников они скоро появятся - впервые за много лет. И к этому событию приложил руку сам губернатор области Андрей Воробьев.
Даже самые привередливые в еде дети вряд ли откажутся от тарелки пельменей на обед или ужин. Фото: GettyImages Даже самые привередливые в еде дети вряд ли откажутся от тарелки пельменей на обед или ужин. Фото: GettyImages
Даже самые привередливые в еде дети вряд ли откажутся от тарелки пельменей на обед или ужин. Фото: GettyImages

Просят - дайте

На заседании областного правительства рассматривался вопрос о школьном питании. Министр образования Илья Бронштейн рассказывал о том, сколько внимания уделяется контролю за качеством детских обедов. Есть, например, программа "Родительский контроль", которая дает возможность любому взрослому члену семьи отведать блюда, которыми сегодня потчуют учеников. Для этого нужно лишь записаться на дегустацию в личном кабинете Школьного портала или позвонить непосредственно в школу. По словам Бронштейна, этой опцией с начала учебного года воспользовались более 22 тысяч родителей - и 93 процента из них поставили детским обедам высшие оценки.

В 2022 году изменятся правила организации школьного питания

Для школьного питания в области разработаны 10 типовых вариантов меню, чтобы одни и те же блюда не повторялись чаще, чем раз в полторы недели. А в конце декабря во всех учебных заведениях области провели большой опрос, в котором приняли участие 870 тысяч школьников. Их попросили не просто поставить оценку вкусу школьных завтраков и обедов, но и высказать пожелания по их улучшению. Поступили просьбы греть еду лучше или накрывать на столы позже, особенно это касается завтраков - к моменту, когда ученики приходят и рассаживаются в столовой, каши обычно уже холодные. Были предложения убрать из обедов печенку и рыбные котлеты - дети есть дети, любителей печени среди них мало. "И очень многие попросили ввести в меню пельмени", - добавил Бронштейн. "А в чем проблема с пельменями? - тут же откликнулся губернатор. - В мои школьные и студенческие годы пельмени действительно были одним из самых вкусных блюд в столовой. Если дети просят пельменей - дайте".

Продукт повышенного риска

Тут необходимо напомнить: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - сибиряк, он родился и вырос в Красноярске. А в Сибири пельмени, как в Грузии хачапури, - лучшая еда и в будни, и в праздники. В Подмосковье же пельменного изобилия никогда не было. В моей родной Шатуре, к примеру, имелась крохотная пельменная на пять столиков, в других столовых их не подавали, да и в школах, насколько помнится, тоже. "Нет, пельмени в школьном общепите были и в Москве, и в Подмосковье, но крайне редко и не у всех, - поправляет меня Елена Луговая, которая в советское время возглавляла комбинат школьного питания в одном из столичных районов. - Они тогда не считались вредным или не рекомендованным для детей продуктом, но были трудозатратным блюдом".

Луговая объясняет: в те годы большинство школ готовили еду на собственных кухнях. В среднем каждое учебное заведение имело по пять параллелей каждого класса, а в каждом классе учились по 30-35 детей. Чтобы накормить пельменями такую ораву, лепить их пришлось бы начинать с вечера. Поэтому вареным мясом в тесте учеников могли баловать лишь те редкие школы, которые готовили обеды из полуфабрикатов или вообще кормили народ по раздаточному принципу, раскладывая по тарелкам привезенную готовую еду. "Но и тут были нюансы - производство должно было находиться где-то поблизости, чтобы полуфабрикат или готовый продукт не растаял и не расквасился прежде, чем доедет до школы. При этом ваша маленькая пельменная в Шатуре со школами, скорее всего, не работала - имеющимися силами обеспечить стабильный пельменный конвейер она не могла, а если расширять штат, то куда потом прикажете девать этих работников на время каникул, особенно летних?" - продолжает Елена Луговая.

В школах Балашихи и Воскресенска пельмени детям уже подают, хотя пока и в качестве эксперимента

А сейчас пельмени и вовсе признаны продуктом нон грата. "Современные санитарные правила и нормы относят их к продуктам повышенного риска, в котором при малейшем нарушении правил хранения или транспортировки возможно размножение патогенных микроорганизмов", - объясняет главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Да и потом ни для кого не секрет, что школьное питание - предмет госзакупок, а на них побеждает тот, кто предложит самую дешевую цену. Не все дорогие пельмени, прямо скажем, хочется есть, а что будет в самых дешевых, и вовсе представить страшно...

А что, если...

Тем не менее Андрей Воробьев настойчиво рекомендовал подчиненным проработать вопрос включения пельменей в школьное меню. И даже пообещал добавить денег на качественный продукт. "В области есть производители, которые пельмени отправляют на экспорт. Мы могли бы сертифицировать для школьных поставок компании, чья продукция не вызывает нареканий. Посчитаем, сколько на это потребуется денег", - сказал он.

После этого в Роспотребнадзоре сообщили, что "пельмени при организации детского питания не запрещены", тем более что в Подмосковье действительно есть предприятия, которые выпускают качественный продукт, в том числе и предназначенный специально для детей. Но категорически нельзя лепить пельмени на школьных кухнях, поскольку для приготовления большого объема продукции - а современные школы давно переплюнули советские по числу параллелей при тех же 30-35 учениках в каждом классе - необходимо профессиональное оборудование, которого в учебных заведениях нет. И еще, подчеркнули в надзорном ведомстве, нужно следить, чтобы при варке пельменей повара не добавляли нежелательные для детей ингредиенты, к числу которых, например, относится перец.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Впрочем, все эти рекомендации областные школы уже, можно сказать, учли. Учебное заведение с собственной кухней, на которой можно полноценно готовить, сегодня найдешь разве где-нибудь в поселке, до которого сложно добраться из города. Большинство городских школ давно работают по раздаточному принципу, получая готовую еду, которую остается разложить по тарелкам. Но при таком положении дел пельмени в школьном меню не приживутся. "Заранее сваренные пельмени, привезенные в термосе, после дороги дети есть вряд ли будут", - считают в Роспотребнадзоре.

Кстати, родители школьников отнюдь не против того, чтобы это блюдо появилось в меню. "Пусть ребенок в столовой лучше горячих пельменей поест, чем чипсы из ларька", - написала в соцсетях Марина Тарасенко из Королева. "А что пельмени? Можно подумать, дома ни у кого не бывает пельменей. Почему дома можно, а в школе нельзя?" - вторит ей Михаил Мосолов из Мытищ.

А буквально через пару дней после того заседания правительства Илья Бронштейн сообщил: в школах Балашихи и Воскресенска ученикам начали подавать на обед пельмени. "Пока в тестовом режиме, но отзывы от детей мы уже получили хорошие", - отметил Бронштейн. Он подчеркнул, что к качеству продукта, который попадает на детские столы, власти проявляют самое пристальное внимание.

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