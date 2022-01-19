Инфекционист назвала препараты для первой помощи при "омикроне"

Первой помощью при симптомах заражения омикрон-штаммом коронавируса должны стать противовирусные и жаропонижающие препараты. Об этом агентству "Москва" рассказала главный инфекционист столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина.

Симптоматика "омикрона" совпадает с проявлениями ОРВИ, так что препараты первой помощи наверняка найдутся у многих в домашних аптечках. Прежде всего необходимо сбить высокую температуру ибупрофеном или парацетамолом. Побороть первые проявления болезни также помогут гриппферон или арбидол.

Ранее сообщалось, что столичный регион первым в стране примет на себя новую волну коронавируса, в которой будет доминировать омикрон-штамм. На этом фоне власти Москвы продлили рекомендации об удаленке и домашний режим для пенсионеров и хронически больных до 1 апреля.