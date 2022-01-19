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19.01.2022 11:28
Рубрика: Происшествия

Ивановский депздрав обязали закупить лекарства на 52 млн рублей

Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 11(8659)
Двум молодым мужчинам из Ивановской области купили лекарства на 52 миллиона рублей. Оба страдают от редких заболеваний, и курс лечения необходим им по жизненным показаниям. Но препарат стоит очень дорого. Его приобрели за счет средств регионального бюджета благодаря вмешательству прокуратуры.
Фото: iStock
В Петербурге пациентам после инфаркта стали бесплатно выдавать лекарства

Одному пациенту 20 лет, другому - 24 года. Обоим прописали "Вимизайм" - его применяют при мукополисахаридозе и других серьезных нарушениях обмена веществ, чтобы компенсировать нехватку ферментов. Чтобы отстоять свое право на бесплатное обеспечение этим лекарством, парням пришлось обращаться в прокуратуру. Там провели проверку и обратились в суд.

- По искам прокуратуры области и Тейковской межрайонной прокуратуры были вынесены решения в пользу пациентов. Департамент здравоохранения Ивановской области обязан обеспечивать обоих лекарством в количестве, необходимом для реализации медицинских назначений, - до тех пор пока в этом есть нужда, - рассказала старший помощник прокурора Ивановской области по взаимодействию со СМИ Екатерина Сидорова.

Решение в пользу первого пациента было вынесено 26 марта 2020 года и вступило в законную силу в июне, до мая 2021-го исполнялось. Суд по второму парню завершился 28 октября 2020 года. Решение вступило в силу 17 февраля 2021-го, но не исполнялось с самого начала. Поэтому прокуратура вносила представления в правительство Ивановской области и руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

В итоге из казны выделили более 52 миллионов рублей, и оба ивановца могут пройти курс внутривенных вливаний с долгожданным "Вимизаймом". Делается это строго в условиях стационара. Один пациент получил лечение в декабре, другой предпочел лечь в больницу после новогодних выходных.

- Прокуратура Ивановской области регулярно получает обращения по поводу обеспечения лекарствами детей и взрослых, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Все сигналы отрабатываются, по результатам проверок принимаются меры для защиты прав граждан, - добавила Екатерина Сидорова.

А как у соседей?

Следственный комитет проверит информацию о нарушении прав диабетиков в Орловской области. Мамы детей с этим заболеванием обратились через Instagram к губернатору Андрею Клычкову, сообщив, что в сентябре 2021 года регион прекратил предоставлять им тест-полоски, иглы для инсулиновых шприц-ручек и расходные материалы к инсулиновым помпам. Родители вынуждены покупать необходимые изделия за свой счет. Руководитель областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов пояснил в ответ, что из бюджета выделены дополнительные средства, все препараты в наличии есть, их можно получить в январе по отсроченным декабрьским рецептам. Правда, компенсировать людям расходы за октябрь и ноябрь уже нельзя. Ситуация не уникальна, аналогичные перебои с обеспечением фиксировали и в других регионах, в том числе в Центральной России. Проблему регулярно поднимают пациентские организации, подключается прокуратура. Но на системном уровне наладить лекарственное обеспечение льготников не удается. Историю орловских детей-диабетиков на днях осветили крупные СМИ. Идет доследственная проверка. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

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