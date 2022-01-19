Как "стальная бабушка" отпраздновала в свой 100-летний юбилей

Поздравления ветерану Великой Отечественной войны Марии Денисовне Колтаковой с вековым юбилеем начали слетаться в Белгород еще неделю назад. Известные люди со всей страны спешили поздравить женщину, которую называют "стальной бабушкой".

Мария Колтакова: Главным стимулом для меня в жизни всегда являлась поставленная цель, к которой надо идти вопреки всему. Фото: Антон Вергун

А она тем временем философски смотрит на свою трехзначную цифру и строит планы предстоящих подвигов.

В день самого 100-летнего юбилея для Марии Денисовны подготовили настоящий праздник. Командование Белгородского гарнизона Западного военного округа организовало в ее честь парад: знамена видов и родов войск пронесла знаменная группа, в небо выпустили 101 воздушный шар (специально нечетное число) - как символ каждого года жизни, а после под дефиле военного оркестра состоялся торжественный марш военнослужащих.

Награды и открытки Мария Колтакова получила из разных уголков страны. Поздравительный адрес от главы государства, благодарность главного федерального инспектора по региону, коллекция памятных медалей "Прохоровское поле - третье ратное поле России", почетная грамота Белгородской облдумы - и это далеко не весь перечень.

Глава региона Вячеслав Гладков поблагодарил Марию Денисовну за ее подвиги во имя победы в Великой Отечественной войне: хрупкой девушкой она вынесла с поля боя более 300 солдат.

- Вы - человек из той эпохи солдат-победителей, благодаря которым мы все живем, - обратился Вячеслав Гладков к имениннице. - Поэтому от жителей Белгородской области низкий поклон вам - за вашу жизнь, за вашу любовь, за ваш пример.

Впрочем, в день своего векового юбилея Мария Денисовна вновь удивила поклонников. Ей предложили установить еще один рекорд: простоять на гвоздях садху 100 секунд и стать единственной дамой в таком почтенном возрасте, которая выдержала это испытание.

Мария Денисовна сказала, что стоять на гвоздях никогда не пробовала, о тренировках речи и вовсе не шло. Когда встала, казалось, что долгие секунды отсчитывает весь зал. И вот - рекорд установлен.

- Вы неповторимая и удивительная! - с восхищением воскликнул главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Сама же Мария Денисовна лишь скромно улыбалась. Еще с утра она обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и отметила, что "запаса прочности" у нее еще "хватит на многое".

- Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте, - сказала легендарная белгородка. - Берегите себя, дорогие друзья, и никогда ничего не бойтесь. Ну а я вместе с вами буду ставить новые рекорды.

Справка "РГ"

Мария Денисовна Колтакова участвовала в Курской битве, в освобождении Воронежа, Рыльска, Курска, Житомира, Польши и Чехословакии. За войну вынесла с поля боя 300 раненых. Дважды была ранена, контужена. За свои подвиги была награждена во время войны орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". Является 15-кратной рекордсменкой Книги рекордов России, благодаря чему стала известна на всю страну как "железная бабушка". На ее счету рекорд по селфи, прыжок с парашютом, полеты на воздушном аэростате, дельталете и планере, погружение под воду с дайверами, езда на байке с мотоклубом "Ночные волки", полеты в аэродинамической трубе, гонки на картинге и участие в качестве штурмана в соревнованиях по джип-триалу. Ее подвиги можно перечислять очень долго, однако, как говорит сама юбилярша, многое еще впереди.