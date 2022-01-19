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19.01.2022 11:24
Рубрика: Общество

Каждый раз преодоление: как "моржуют" ярославцы

Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 11(8659)
Несмотря на то что многие регионы приняли решение не проводить традиционные крещенские купания из-за эпидемиологической обстановки, 19 января немало православных россиян все равно отправятся к местным иорданям - кто-то окунется впервые, другие это делают ежегодно. Но, как выяснилось, даже практикующие экстремальные купания всю зиму моржи со стажем, приближаясь к ледяной воде, каждый раз преодолевают себя.
Михаил Чернов: Нельзя привыкнуть к таким вещам, как боль, холод, это не тренируется, тренируется только сила воли. Фото: Из личного архива Михаила Чернова Михаил Чернов: Нельзя привыкнуть к таким вещам, как боль, холод, это не тренируется, тренируется только сила воли. Фото: Из личного архива Михаила Чернова
Михаил Чернов: Нельзя привыкнуть к таким вещам, как боль, холод, это не тренируется, тренируется только сила воли. Фото: Из личного архива Михаила Чернова

- Я больше 10 лет регулярно погружаюсь зимой в прорубь. Но вот ты выходишь на лед, стоишь перед прорубью, и тебе не хочется туда спускаться, - рассказывает о реальных чувствах людей, открывающих купальный сезон в то время, когда другие кутаются в пуховики и шубы, Михаил Чернов из Ярославля. - По-настоящему хочется только в какие-то единичные дни, когда солнечно, тихо, по-зимнему красиво, но у нас же в основном погода грустная, ветреная. Нельзя привыкнуть к таким вещам, как боль, холод, это не тренируется, тренируется только сила воли. Поэтому каждый раз надо сделать над собой усилие, перешагнуть через себя. Зато потом так себя чувствуешь, словно заново родился. Смятение чувств - от страха до восторга.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Любителей вот так "заново родиться" в регионе немало. Михаил и его единомышленники моржуют на Прусовских карьерах под Ярославлем, которые за чистую воду и красоту природы местные жители именуют Байкалом.

- Раньше мы окунались на Петропавловских прудах, а потом перебрались на Прусовские карьеры, - поясняет Михаил. - Начали ездить туда с семьями. Не только купаемся, но и на горках катаемся, по лесу гуляем, шашлыки жарим, горячий чай пьем - целый день активного отдыха получается.

У тренера по спортивной гимнастике ярославской СДЮШОР №15, руководителя спортклуба единоборств "Белый медведь", врача-педиатра по образованию Михаила Чернова шестеро детей: четыре дочки и два сына. Старшему ребенку 13 лет, младшему - восемь месяцев. И хотя супруга Ольга тоже морж, причем окуналась даже будучи беременной, времени на регулярные коллективные выезды находить все сложнее. Но у семьи на участке в деревне есть свой прудик (выкопали сами), и зимние водные процедуры можно при желании всегда провести там.

А вот малолетних ребятишек "белые медведи" в прорубь с собой не берут.

- Некоторые родители предпринимают попытки приобщить детей к этому, и я поначалу тоже хотел. Но как можно окунуть ребенка трех-четырех лет? Просто насильно. И как-то не пошло это ни у кого, - признается Михаил.

Сегодня он категорически против купания маленьких детей в проруби. И считает, что начинать такие занятия нужно с ребятами не младше 10-12 лет, причем им должна предшествовать долгая и тщательная подготовка.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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- Ведь в чем проблема, - объясняет морж со стажем. - Взрослый человек может как-то оценить свое состояние, готовность к такому купанию. Это происходит иногда у самой проруби: человек раздевается, подходит и четко ощущает, что нет, не сегодня. И все мы друг друга понимаем. А маленький ребенок так не может. Закаливание детей и купание в проруби - это совершенно разные вещи.

Спортсмен и врач рассказывает, что закаливанию его, например, дочерей и сыновей способствует сама жизнь в деревенском доме: у детей нет проблем с выходом на улицу, они бегают за родителями "чуть ли не в догонялки", иногда смотрят на маму с папой, которые выходят "потоптаться в снегу", и делают то же самое. Однако, по мнению многодетного отца, самое главное в детском закаливании - это сон в прохладном помещении.

- Чтобы утром просыпаться и чувствовать, что из постели не хочется вылезать. При такой температуре, во-первых, сон очень хороший, а потом вот это бодрящее вставание с кровати и умывание холодной водой - для детей нет ничего лучше. Причем для них это превращается уже в потребность. Им делаешь воду потеплее, а они говорят: нет, давай похолоднее!

Советы от опытных моржей начинающим

- нельзя окунаться в прорубь при наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, щитовидной железы, бронхо-легочных, а также любых заболеваний в острой стадии и сопровождающихся внезапными приступами;

- никогда не окунайтесь в одиночку, в незнакомых и необорудованных местах;

- одеваться нужно как можно проще, чтобы на одежде был минимум застежек, пуговиц, крючков и шнурков, чтобы можно было легко и быстро раздеться и так же быстро одеться после купания. Подойдут валенки или сапоги, штаны, кофта, куртка, застежки типа молния или липучка. Переохладиться можно именно в процессе раздевания-одевания, а не в проруби;

- никакого алкоголя ни до, ни после окунания, никакого растирания алкоголем! Согреваться необходимо с помощью легкой разминки: попрыгать, побегать, подвигаться. После окунания - выпить крепкого горячего сладкого чая.

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