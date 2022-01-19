Костромича осудили за склонение школьниц к употреблению наркотиков

Жителя Костромской области осудили на одиннадцать лет за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

По информации прокуратуры Костромской области, суд установил, что с декабря 2019 года по июль 2020-го 42-летний житель города Галича у себя дома склонял трех знакомых девушек 15-16 лет к употреблению конопли.

- Мужчина описывал приятные ощущения, вызываемые наркотиками. В результате две девушки согласились употребить запрещенные вещества, - рассказала официальный представитель надзорного ведомства Наталья Шумская-Сколдинова.

В суде мужчина свою вину не признал, однако доказательств, сообщили в прокуратуре, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, а также систематическом предоставлении для этого помещений и приговорен к 11 годам лишения свободы в ИК строгого режима.