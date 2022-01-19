Льготные лекарства в Москве будут выдавать и коммерческие аптеки

Новости

В Дагестане ликвидировали цех по изготовлению поддельных денег 10:36
Глава комитета Госдумы: Новые ограничения по COVID-19 не планируются 10:33
Актриса из "Утомленных солнцем" Вера Воронкова попала в реанимацию 10:25
В России впервые создается робот-торпедоносец 10:10
Еще в 13 регионах Японии ужесточат антиковидные меры 10:07
Главный инфекционист Москвы рассказала, какие препараты принимать при признаках "омикрона" 09:55
Депутат предложил расширить действие "Пушкинской карты" 09:52
В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции 09:40
В Томске зарегистрирован первый случай заражения "омикроном" 09:35
Россия перебросит в Беларусь зенитные системы С-400 09:32
ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 14,5 млрд рублей 09:30
В Краснодарском крае выявили первых заболевших "омикроном" 09:29
Эксперты оценили рост цен на лекарства по итогам 2021 года 09:21
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов 09:19
Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока 09:08
На Ямале выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон" 09:02
Драгоценная радуга: Hublot и Такаши Мураками представляют вторые совместные часы 09:00
В Литве придумали схему многократной продажи гробов 08:50
СК начал проверку по факту хищения скифского золота 08:39
Гинцбург: Нельзя утверждать, что "омикрон" реже вызывает тяжелую болезнь 08:38
Народная милиция сообщила о новой группе бойцов "Правого сектора" в Донбассе 08:35
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года 08:14
СМИ: Ангеле Меркель предложили работу в ООН 07:57
Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома 07:53
В Красноярске детсады эвакуировали из-за сообщений о минировании 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 10:04
Рубрика: Экономика

Льготные лекарства в Москве будут выдавать и коммерческие аптеки

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя № 11(8659)
В столице стартовал пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, к нему уже присоединились более 300 аптек.
Процесс получения льготных лекарств для москвичей теперь станет проще. Фото: Артем Геодакян / ТАСС Процесс получения льготных лекарств для москвичей теперь станет проще. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Процесс получения льготных лекарств для москвичей теперь станет проще. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Адресован проект более чем 700 тысячам региональных льготников в возрасте старше 18 лет, которые имеют право на бесплатные лекарства по назначению врача.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Эксперты оценили рост цен на лекарства по итогам 2021 года

Прежде они могли получать выписанные им препараты только в аптечных киосках, расположенных в поликлиниках. А с 15 января у москвичей появилась возможность пользоваться любой аптекой по своему усмотрению. Например, той, что просто расположена ближе к дому. Открывается и еще одно преимущество. Льготные рецепты выписываются, как правило, с указанием действующего вещества, а не торгового названия.

Но если пациент хочет иметь лекарство конкретной марки, с другим торговым названием, которое стоит дороже, то для этого теперь ему нужно просто доплатить разницу между ценой выписанного препарата и желаемого. Для получения же препарата нужно в аптеке просто предъявить QR-код рецепта, например, на экране мобильного телефона. "Мы надеемся, что это сделает процесс получения льготных лекарств максимально удобным, - комментирует новшество Анастасия Ракова.- Уже сегодня можно получить лекарства в 312 аптеках 13 аптечных сетей".

Что еще удобно для пациентов? Рецепты всегда доступны онлайн - они хранятся в цифровом виде в системе ЕМИАС. Человек может в любой момент просмотреть все действующие у него рецепты в своей электронной медицинской карте в разделе "Мои рецепты" на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС ИНФО", а также в информационном киоске поликлиники. Если по какой-то причине нет возможности посмотреть медкарту в онлайн-режиме, QR-код можно распечатать в информационном киоске поликлиники. Москвичи электронными рецептами пользуются с февраля прошлого года и уже оценили их удобство. Они всегда под рукой в смартфоне, не потеряются и не порвутся.

Те, кому удобнее получать бесплатные лекарства в киосках поликлиники, могут так поступать и дальше - пункты выдачи сохранятся

Те же, кому удобнее получать бесплатные лекарства в киосках поликлиники, например, сразу после визита к врачу, могут так поступать и дальше - пункты выдачи департамента здравоохранения сохранятся в прежнем виде.

Аптеки и аптечные сети для участия в этом проекте должны быть российским юридическим лицом. Если в какой-то сети имеется доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином России территориях с режимом льготного налогообложения, она не должна превышать 50 процентов. Еще одно требование - в число учредителей аптечной сети не должны входить ни федеральные, ни муниципальные органы власти. Не должно у нее быть и проблем с законом - выявленных в ходе проверок нарушений законодательства, возбужденных административных или уголовных дел, процедур банкротства и так далее.

312 коммерческих аптек уже присоединились к пилотному проекту по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в столице

Судя по количеству желающих принять участие, проект оказался интересен и бизнесу. Александр Кузин, генеральный директор самых широко представленных на столичном рынке аптечных сетей 36,6 и "Горздрав", назвал решение московских властей запустить его "изящным и логичным":

- С его помощью москвичи получают возможность получать то лекарство, какое они хотят - неважно, зарубежное оно или российское, просто доплатив разницу в цене, и там, где им удобнее", - рассказал он корреспонденту "РГ". - При этом городу не требуется организовывать дополнительное товароснабжение, проводить дополнительные закупки и тендеры, просто включается в работу уже вся существующая система.

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами может начаться в конце года

По условиям пилота оплачивать коммерческим аптекам препараты, бесплатно выданные льготникам, будет бюджет города. Причем по ценам ниже, чем стоят те же лекарства у них на прилавке, так как у города при его объемах закупок все стоит всегда дешевле. Но и это коммерсантов не смущает. Они понимают, что получают в немалом количестве новых покупателей, которые, придя в аптеку за бесплатным лекарством, могут купить что-то и за деньги, как для себя, так и для членов своей семьи. Тем самым уже в ближайшее время у них появляется возможность увеличить товарооборот.

Список коммерческих аптек, в которых можно бесплатно получить лекарства, доступен пациентам на сайте депздрава, в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты", на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

В регионах Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Алма-Ате перекроют движение на ряде улиц из-за антитеррористической операции
Россия сократила вложения в гособлигации США на 1,3 млрд долларов
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину
Российский рынок акций показал максимальное падение с весны 2020 года
Инфекционист назвала препараты для первой помощи при "омикроне"
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф