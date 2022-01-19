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19.01.2022 11:32
Рубрика: Общество

Липецкие любители моржевания стали участниками столичных соревнований

Текст: Анна Скрипка (Липецк)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 11(8659)
Липецкий клуб зимнего плавания имени И. В. Франценюка - это единственная подобная спортивная команда в Черноземье. Две сотни увлеченных липчан занимаются здесь десятилетиями - с 1963 года - и сами себя называют большой дружной семьей.
Липецкие моржи привезли из Переславля-Залесского семь медалей и два кубка. Фото: Клуб зимнего плавания имени И. В. Франценюка Липецкие моржи привезли из Переславля-Залесского семь медалей и два кубка. Фото: Клуб зимнего плавания имени И. В. Франценюка
Липецкие моржи привезли из Переславля-Залесского семь медалей и два кубка. Фото: Клуб зимнего плавания имени И. В. Франценюка

В минувшие выходные липецкие любители моржевания стали участниками столичных соревнований - Открытого Кубка Федерации закаливания и зимнего плавания Москвы в городе Переславле-Залесском и вернулись с семью медалями и двумя кубками. Всего в этих соревнованиях приняли участие 130 человек из 16 регионов России.

Фото: Из личного архива Михаила Чернова
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- Мы плыли 25, 50 и 100 метров, а еще показали танцевальные шоу-программы "Зимний соблазн" и "Цыганочка" с заплывом в ледяной бассейн. На всех дистанциях наши ребята - в числе победителей, - поделились результатами липчане.

Конечно, они планируют окунуться в прорубь и на Крещение, но всем остальным следовать их примеру советуют только после тщательной подготовки.

- Каждый приходит к моржеванию по каким-то своим причинам, - рассказывает руководитель липецкого клуба зимнего плавания Надежда Катаева. - Остаются с нами, как правило, те, кому это становится интересно, кто чувствует пользу для собственного организма.

По словам Надежды, в моржевании важны постоянство и постепенность.

- Второе даже главнее. Если человек самостоятельно начинал с прохладного душа, постепенно понижая температуру воды, - это одно, а если совсем никогда ничего подобного не делал, то мы предлагаем для начала раздеться до купальника и погулять по снегу какое-то время. Купание в проруби такому новичку может грозить серьезными проблемами со здоровьем. И в Крещение тоже об этом важно помнить. Потому что праздников в жизни человека будет еще много, а вот здоровье - одно, - резюмировала Катаева.

Любители зимнего плавания подчеркивают, что этот вид закаливания называют экстремальным неслучайно. Резкий перепад температуры для организма - огромный стресс. И его нельзя недооценивать.

Фото: Печоро-Илычский заповедник
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Но впечатления после подобных заплывов, по словам моржей, самые яркие: "внутри как будто разгорается огонь", "не чувствуешь никакого холода", "такой драйв, что кажется: ты все можешь", "ничего, кроме бодрости". После этого так и тянет попробовать хотя бы обливание ледяной водой. Но Надежда Катаева, предостерегая, строго повторяет:

- Постепенность - самое важное. Нельзя вот так взять и навредить организму.

И конечно, пример липецких любителей зимнего плавания говорит еще об одном важном моменте: моржевание - это не просто спорт. Это образ жизни.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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