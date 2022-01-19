На Москву надвигается циклон "Ида"

Автомобилистам и коммунальным службам столичного региона придется пережить еще одни суперснежные выходные. На европейскую часть России надвигается циклон "Ида", к пятнице он будет в Москве, сообщает сайт "Метеовести".

Циклон принесет еще четверть месячной нормы осадков. Сугробы, по прогнозам синоптиков, вырастут с нынешних 37 до 50 сантиметров. В выходные усилятся метели и снегопады. До конца недели в столице может выпасть четверть месячной нормы осадков, а высота сугробов вырастет до 50 см с 37.

Ожидаются умеренные морозы - от двух до пяти градусов днем и 7-10 градусов ночью. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы - 746 миллиметров ртутного столба.