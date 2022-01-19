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19.01.2022 13:13
Рубрика: Экономика

Новая станция Минская будущего МЦД-4 примет пассажиров весной

Текст: Ирина Огилько

На новой станции Минская будущего МЦД-4 завершаются отделочные работы. Первых пассажиров она примет уже весной. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
МЦД-4 планируется полностью запустить в 2023 году

Работы здесь идут уже полтора года. За это время построено два путепровода через Минскую улицу - двухпутный и однопутный. Длина каждой арочной проектной конструкции 55 метров. Устанавливали их путем надвижки. Общий вес металлоконструкций двух путепроводов - 1,5 тыс. тонн. Уже построена первая платформа длиной 270 метров с навесом и освещением, удобной навигацией. Сейчас ждут поставку лифтового оборудования и эскалаторов, которые затем установят на платформе.

"На станции развернуто строительство второй платформы со сходом в вестибюль и третьего, однопутного путепровода, на котором будет уложен 4 главный путь, - сообщает пресс-служба. - С платформы пассажиры будут спускаться в вестибюль общей площадью 740 кв. метров, где расположились турникетная и кассовая зоны, служебные помещения. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена касса с заниженным окном, а также санитарная комната. Пересадка в метро будет организована по принципу "сухие ноги", для чего устанавливается навес длиной 20 метров".

Напомним, что весной планируется открыть первую платформу для посадки и высадки пассажиров, на которой на первом этапе будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и в обратном направлении.

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