Орловская прокуратура проверит обеспечение детей-диабетиков тест-полосками

Истории конкретных семей, чьим детям грозит или кома, или гибель без постоянного мониторинга глюкозы и непрерывной работы инсулиновых помп, появились в социальных сетях после новогодних праздников.
Свои комментарии оставил и глава региона Андрей Клычков, заверив, что финансирование на эти цели выросло, и поставки медизделий должны нормализоваться. Однако после этого в ситуацию решили вмешаться контролирующие структуры и правоохранительные органы.
О проверках сразу же заявили в Росздравнадзоре, региональном управлении СК РФ и областной прокуратуре.
- Факты несвоевременного обеспечения детей-диабетиков медизделиями имели место в сентябре-ноябре минувшего года, - отметили в прокуратуре региона.
Было вынесено представление первому заместителю председателя правительства Орловской области с требованием исправить ситуацию. Также направлены в суд 56 исковых заявлений, в которых указано на нарушение законных прав детей с диабетом, на недостаток должного внимания к ним со стороны чиновников.