Орловская прокуратура проверит обеспечение детей-диабетиков тест-полосками

В Орловской области семьи с детьми-диабетиками пожаловались на нехватку медицинских изделий: тест-полоски для глюкометров и расходные материалы для инсулиновых помп для таких детей по законодательству должны поставляться бесплатно. Однако с прошлой осени родители вынуждены тратить на эти изделия собственные средства.

Истории конкретных семей, чьим детям грозит или кома, или гибель без постоянного мониторинга глюкозы и непрерывной работы инсулиновых помп, появились в социальных сетях после новогодних праздников.

Свои комментарии оставил и глава региона Андрей Клычков, заверив, что финансирование на эти цели выросло, и поставки медизделий должны нормализоваться. Однако после этого в ситуацию решили вмешаться контролирующие структуры и правоохранительные органы.

О проверках сразу же заявили в Росздравнадзоре, региональном управлении СК РФ и областной прокуратуре.

- Факты несвоевременного обеспечения детей-диабетиков медизделиями имели место в сентябре-ноябре минувшего года, - отметили в прокуратуре региона.

Было вынесено представление первому заместителю председателя правительства Орловской области с требованием исправить ситуацию. Также направлены в суд 56 исковых заявлений, в которых указано на нарушение законных прав детей с диабетом, на недостаток должного внимания к ним со стороны чиновников.