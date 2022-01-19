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19.01.2022 20:44
Рубрика: Общество

Орловская прокуратура проверит обеспечение детей-диабетиков тест-полосками

Текст: Анна Скрипка (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
В Орловской области семьи с детьми-диабетиками пожаловались на нехватку медицинских изделий: тест-полоски для глюкометров и расходные материалы для инсулиновых помп для таких детей по законодательству должны поставляться бесплатно. Однако с прошлой осени родители вынуждены тратить на эти изделия собственные средства.

Истории конкретных семей, чьим детям грозит или кома, или гибель без постоянного мониторинга глюкозы и непрерывной работы инсулиновых помп, появились в социальных сетях после новогодних праздников.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Свои комментарии оставил и глава региона Андрей Клычков, заверив, что финансирование на эти цели выросло, и поставки медизделий должны нормализоваться. Однако после этого в ситуацию решили вмешаться контролирующие структуры и правоохранительные органы.

О проверках сразу же заявили в Росздравнадзоре, региональном управлении СК РФ и областной прокуратуре.

- Факты несвоевременного обеспечения детей-диабетиков медизделиями имели место в сентябре-ноябре минувшего года, - отметили в прокуратуре региона.

Было вынесено представление первому заместителю председателя правительства Орловской области с требованием исправить ситуацию. Также направлены в суд 56 исковых заявлений, в которых указано на нарушение законных прав детей с диабетом, на недостаток должного внимания к ним со стороны чиновников.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область

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