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19.01.2022 07:06
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: В Москве возобновлена замена лифтов по программе капремонта

Текст: Ирина Огилько

В столице начались работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
Как сделать лифты безопаснее

"В этом году планируем заменить более 2,2 тысячи лифтов, конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками", - отметил он. Больше всего лифтов обновят в южной части города: ЮВАО, ЮЗАО и ЮАО.

Бирюков напомнил, что лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы. Никакого продления сроков даже на один год нет. Специалисты в год 25-летия лифтов демонтируют их и устанавливают новые подъемники. "Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств, - рассказал Петр Бирюков. - Используется оборудование, произведенное в Москве и Московской области, по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта".

Напомним, что с 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов.

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