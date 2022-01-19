Подмосковье готовится к вспышке "омикрона"

В Подмосковье будут введены ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация с распространением штамма "омикрон" серьезно осложнится.

Вновь будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, отменены массовые мероприятия, приняты другие ограничения, уже знакомые жителям по предыдущим вспышкам коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы заранее наращиваем все необходимые мощности, для того чтобы достойно справиться с нагрузкой. В частности, в два раза увеличиваем коечный фонд во временном госпитале в парке "Патриот". Там было 400 коек, разворачиваем еще столько же", - отметил губернатор. Готовятся к новой вспышке и все учреждения здравоохранения области - вновь оборудуются кислородом инфекционные койки, закупаются дополнительные медикаменты и средства индивидуальной защиты, врачи проходят подготовку для работы в "красных зонах".

Ссылки на медчаты есть на сайте Общественной палаты области

За последние полторы недели число вновь выявляемых больных коронавирусом в регионе выросло с 1,5 тысячи до 3,1 тысячи человек в день. Чаще стали госпитализировать детей. И на 20 процентов чаще жители области обращаются в "Скорую помощь". Не секрет, что в Подмосковье не хватает врачей. Участковые терапевты не всегда успевают дойти до больного в день вызова. Надвигающаяся волна "омикрона" еще более усугубит ситуацию. Понимая это, власти еще в прошлом году начали создание муниципальных медицинских чатов. Они размещены в социальной сети Telegram, в них присутствуют главврачи всех подмосковных поликлиник. Жители могут напрямую обратиться к медицинским начальникам в случае возникновения проблем с получением врачебной помощи. Отвечают в чатах в режиме онлайн. Ссылки на telegram-чаты всех муниципалитетов размещены на сайте общественной палаты Московской области в разделе "Проекты". Нужно лишь найти свой город и навести телефон на расположенный рядом QR-код.