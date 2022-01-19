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19.01.2022 09:52
Рубрика: Власть

Подмосковье готовится к вспышке "омикрона"

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Неделя № 11(8659)
В Подмосковье будут введены ограничительные меры, если эпидемиологическая ситуация с распространением штамма "омикрон" серьезно осложнится.

Вновь будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, отменены массовые мероприятия, приняты другие ограничения, уже знакомые жителям по предыдущим вспышкам коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон"

"Мы заранее наращиваем все необходимые мощности, для того чтобы достойно справиться с нагрузкой. В частности, в два раза увеличиваем коечный фонд во временном госпитале в парке "Патриот". Там было 400 коек, разворачиваем еще столько же", - отметил губернатор. Готовятся к новой вспышке и все учреждения здравоохранения области - вновь оборудуются кислородом инфекционные койки, закупаются дополнительные медикаменты и средства индивидуальной защиты, врачи проходят подготовку для работы в "красных зонах".

Ссылки на медчаты есть на сайте Общественной палаты области

За последние полторы недели число вновь выявляемых больных коронавирусом в регионе выросло с 1,5 тысячи до 3,1 тысячи человек в день. Чаще стали госпитализировать детей. И на 20 процентов чаще жители области обращаются в "Скорую помощь". Не секрет, что в Подмосковье не хватает врачей. Участковые терапевты не всегда успевают дойти до больного в день вызова. Надвигающаяся волна "омикрона" еще более усугубит ситуацию. Понимая это, власти еще в прошлом году начали создание муниципальных медицинских чатов. Они размещены в социальной сети Telegram, в них присутствуют главврачи всех подмосковных поликлиник. Жители могут напрямую обратиться к медицинским начальникам в случае возникновения проблем с получением врачебной помощи. Отвечают в чатах в режиме онлайн. Ссылки на telegram-чаты всех муниципалитетов размещены на сайте общественной палаты Московской области в разделе "Проекты". Нужно лишь найти свой город и навести телефон на расположенный рядом QR-код.

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