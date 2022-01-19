В Брянской области выявлены первые заразившиеся "омикроном"

Брянские власти сообщили о первых трех заразившихся новым штаммом коронавируса "омикрон".

- Заболела семья: мужчина 72 лет и две дочери. Одна из них привита вакциной Pfizer. Заболевание у всех троих протекает в легкой форме, - рассказал в эфире "России 24" глава региона Александр Богомаз.

Он добавил, что в последние дни наблюдается небольшой рост заболеваемости. В случае ухудшение эпидобстановки власти готовые открыть еще семь ковидных госпиталей, увеличив количество коек до 3200.

- Одна из проблем - тестирование населения в отдаленных районах и быстрое получение результатов. Мы планируем подключить еще автомобили, которые будут доставлять тесты два раза в сутки, чтобы могли получать 24-часовые результаты, - сказал губернатор.

На 19 января в регионе выявлены 99576 заболевших коронавирусом, суточный прирост составил 172 человека. 96086 человек выздоровели, 3100 скончались.