В Москве могут увеличить число операторов скорой помощи из-за "омикрона"

Столичные власти готовы в случае необходимости увеличить вдвое число операторов скорой помощи из-за распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, нагрузка на систему здравоохранения с каждым днем растет, особенно это заметили служба "122", "скорая" и поликлиники. "В скорой помощи нагрузка выросла примерно на 30%. Для того, чтобы обеспечить нормальную работу, число операторов было увеличено на две трети и при необходимости будет увеличено еще", - сказал Собянин.

Он добавил, что операторов стало больше и в колл-центре "122". Увеличено и количество бригад скорой помощи.