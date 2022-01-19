В Москве набирают популярность услуги по аренде смартфонов и ноутбуков

Новости

Власти допускают изменения в закон о торговле для сдерживания роста цен 21:21
СМИ: В Саудовской Аравии женщина родила пять пар близнецов 20:55
РФ призывает главу ГА ООН созвать брифинг об обеспечении работы организации 20:49
Гинер прокомментировал скандальный ролик ЦСКА 20:41
В Госдуме посоветовали пожилым надевать две маски из-за "омикрона" 20:39
"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу 20:38
В Сирии 12 бойцов ранены в результате взрыва автобуса внутренних сил САР 20:33
Билл Гейтс заявил о возможных пандемиях страшнее нынешней 20:26
Джокович купил компанию, разрабатывающую лекарство от коронавируса 20:23
Умер митрополит, вернувший икону Тихвинской Богоматери из США в Россию 20:22
Семак рассказал о ситуации с отпуском Дзюбы после матча с "Челси" 19:57
Антон Шипулин и другие звезды биатлона проведут гонку в Лужниках 19:46
Цена на никель обновила максимум с 2011 года 19:44
ЦСКА отстранил от работы создателей скандального ролика с Языджи 19:08
В Алма-Аты задержали преступников, грабивших дома горожан во время беспорядков 19:08
Песков объяснил рассадку на встрече Путина и Раиси 18:58
У сериала по "Властелину колец" появились тизер и официальное название 18:46
Песков не подтвердил предложение провести саммит Россия-Украина в Израиле 18:44
На Москву надвигается циклон "Ида" 18:37
Секс-символ 60-х, актриса Иветт Мимо найдена мертвой 18:36
СК попросит ареста для главврача "Матросской Тишины" Александра Кравченко 18:09
В Петербурге классы будут отправлять на дистант даже при одном заболевшем 18:06
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса 18:05
ЦСКА удалил скандальный пост о "переговорах" с Языджи 18:02
37-летний актер Гаспар Ульель насмерть разбился на горнолыжном курорте 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
19.01.2022 20:52
Рубрика: Общество

В Москве набирают популярность услуги по аренде смартфонов и ноутбуков

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Можно больше не выкладывать по 100 тысяч рублей за новые iPhone и другие гаджеты: в Москве набрал популярность шеринг электроники. Как рассказали в компании "Арентер.ру", в январе в аренду чаще всего брали ноутбуки, "яблочные" смартфоны и проекторы для домашнего кинотеатра.
Подписку на смартфон можно прекратить в любой момент - например, заменить на другое устройство или попробовать арендовать другой гаджет. Фото: Сергей Михеев Подписку на смартфон можно прекратить в любой момент - например, заменить на другое устройство или попробовать арендовать другой гаджет. Фото: Сергей Михеев
Подписку на смартфон можно прекратить в любой момент - например, заменить на другое устройство или попробовать арендовать другой гаджет. Фото: Сергей Михеев

В Москве, как известно, можно взять в краткосрочную аренду практически все, даже роскошные спорткары. Но что касается электроники, то на нее "шеринговые" веяния распространились лишь недавно. Было принято покупать телефоны и компьютеры, тем более что в магазинах гаджетов широко предлагают моментальное кредитование или даже рассрочку. А между тем, считают эксперты, настала пора делиться друг с другом и смартфонами.

Фото: iStock
На Урале создадут приложение для измерения благополучия

- В эпоху шеринга, рационального использования такая модель действительно актуальна, - рассказал "РГ" руководитель проектов в департаменте развития производства "СберСервис" Иван Ястребков. - Пользователям гораздо проще использовать гаджет по своему усмотрению и не думать о таких вещах, как сервисное обслуживание, обновления, приложения, замена экранов и стекол на мобильных девайсах.

Преимущество аренды еще в том, что пользователь сам вправе решать, в течение какого времени он хочет пользоваться продуктом, комментирует PR-директор Acer в России Екатерина Конькова.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин

И при желании можно прекратить подписку - например, заменить устройство на другое или попробовать что-то новое для себя, подобрать с учетом вновь появившихся потребностей. А потребности действительно могут меняться день ото дня. Скажем, на новогодних выходных многим после походов на лыжню и катки хотелось, как сейчас модно говорить, "почилить". Расслабиться на диване и под аккомпанемент попкорна посмотреть новинки кино и классику. И в этом москвичам помог, например, проектор - прибор, позволяющий превратить в большой экран любую поверхность в квартире, хоть большую стену. Проектор высокого класса стоит под 200 тысяч рублей. А пользоваться вы им будете от силы пару-тройку раз в год. А вот, к примеру, аренда прибора обойдется в 2-3 тысячи в день. Примерно тот же самый эффект почувствуете, если гаджет эпизодически необходим для работы.

Долгосрочный прокат техники - дело невыгодное. Например, год аренды iPhone обойдется лишь на три тысячи рублей дешевле, чем рассрочка

"Собственная дорогостоящая аппаратура окупится нескоро, - говорит гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. - Например, таксисту нужен навигатор или радар для отслеживания камер, а в повседневной жизни он ездит на метро. Покупать гаджет только для работы смысла нет - дорого и невыгодно, а взять в аренду - удобно и относительно дешево".

Фото: AP Images
Раскрыты характеристики нового бюджетного iPhone

В то же время аренда техники на долгий срок, как мы подсчитали в инфографике, - штука абсолютно невыгодная. Например, год аренды iPhone обойдется лишь на 3 тысячи дешевле, чем рассрочка. И даже если программа шеринга предусматривает выкуп айфона, расходов все равно будет больше, чем если бы просто купили понравившийся гаджет. "Многие недостатки такого формата связаны с рисками поломки или мошенничества со стороны клиента, - отмечает директор факультета технологического предпринимательства университета "Синергия" Станислав Скуйбеда. - Впрочем, страховые компании с радостью предложат этому рынку свои решения". К тому же в качестве одного из ощутимых минусов эксперты называют дефицит популярных товаров: найти новый iPhone-флагман в магазине легко, а вот в арендном сервисе - далеко не так просто.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

"Яндекс" заключил с ФАС мировое соглашение по антимонопольному делу
Сенатор: Пенсионеры получат выплаты с индексацией на 8,6% уже в феврале
Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса
Великобритания отменила ношение масок
Суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе