В Москве набирают популярность услуги по аренде смартфонов и ноутбуков

Можно больше не выкладывать по 100 тысяч рублей за новые iPhone и другие гаджеты: в Москве набрал популярность шеринг электроники. Как рассказали в компании "Арентер.ру", в январе в аренду чаще всего брали ноутбуки, "яблочные" смартфоны и проекторы для домашнего кинотеатра.

Подписку на смартфон можно прекратить в любой момент - например, заменить на другое устройство или попробовать арендовать другой гаджет. Фото: Сергей Михеев

В Москве, как известно, можно взять в краткосрочную аренду практически все, даже роскошные спорткары. Но что касается электроники, то на нее "шеринговые" веяния распространились лишь недавно. Было принято покупать телефоны и компьютеры, тем более что в магазинах гаджетов широко предлагают моментальное кредитование или даже рассрочку. А между тем, считают эксперты, настала пора делиться друг с другом и смартфонами.

- В эпоху шеринга, рационального использования такая модель действительно актуальна, - рассказал "РГ" руководитель проектов в департаменте развития производства "СберСервис" Иван Ястребков. - Пользователям гораздо проще использовать гаджет по своему усмотрению и не думать о таких вещах, как сервисное обслуживание, обновления, приложения, замена экранов и стекол на мобильных девайсах.

Преимущество аренды еще в том, что пользователь сам вправе решать, в течение какого времени он хочет пользоваться продуктом, комментирует PR-директор Acer в России Екатерина Конькова.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин

И при желании можно прекратить подписку - например, заменить устройство на другое или попробовать что-то новое для себя, подобрать с учетом вновь появившихся потребностей. А потребности действительно могут меняться день ото дня. Скажем, на новогодних выходных многим после походов на лыжню и катки хотелось, как сейчас модно говорить, "почилить". Расслабиться на диване и под аккомпанемент попкорна посмотреть новинки кино и классику. И в этом москвичам помог, например, проектор - прибор, позволяющий превратить в большой экран любую поверхность в квартире, хоть большую стену. Проектор высокого класса стоит под 200 тысяч рублей. А пользоваться вы им будете от силы пару-тройку раз в год. А вот, к примеру, аренда прибора обойдется в 2-3 тысячи в день. Примерно тот же самый эффект почувствуете, если гаджет эпизодически необходим для работы.

Долгосрочный прокат техники - дело невыгодное. Например, год аренды iPhone обойдется лишь на три тысячи рублей дешевле, чем рассрочка

"Собственная дорогостоящая аппаратура окупится нескоро, - говорит гендиректор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. - Например, таксисту нужен навигатор или радар для отслеживания камер, а в повседневной жизни он ездит на метро. Покупать гаджет только для работы смысла нет - дорого и невыгодно, а взять в аренду - удобно и относительно дешево".

В то же время аренда техники на долгий срок, как мы подсчитали в инфографике, - штука абсолютно невыгодная. Например, год аренды iPhone обойдется лишь на 3 тысячи дешевле, чем рассрочка. И даже если программа шеринга предусматривает выкуп айфона, расходов все равно будет больше, чем если бы просто купили понравившийся гаджет. "Многие недостатки такого формата связаны с рисками поломки или мошенничества со стороны клиента, - отмечает директор факультета технологического предпринимательства университета "Синергия" Станислав Скуйбеда. - Впрочем, страховые компании с радостью предложат этому рынку свои решения". К тому же в качестве одного из ощутимых минусов эксперты называют дефицит популярных товаров: найти новый iPhone-флагман в магазине легко, а вот в арендном сервисе - далеко не так просто.