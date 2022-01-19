В Москве три человека пострадали в ДТП со "скорой помощью"

Крупная авария со "скорой помощью" произошла вечером в среду в Новой Москве, сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД.

Автомобиль экстренной службы столкнулся с легковой Honda на Варшавском шоссе. Иномарка поворачивала на зеленый свет в сторону поселка Кленово, но столкнулась со встречной скорой помощью, ехавшей с включенными спецсигналами.

Пострадали двое сотрудников "скорой помощи" и беременная пациентка, ее экстренно доставили в больницу на санитарном вертолете. В обстоятельствах аварии разбирается полиция.