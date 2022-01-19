В Подмосковье до 25 февраля продлен дистанционный режим работы

Подмосковные работодатели обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Такой режим должен соблюдаться до 25 февраля, сообщил региональный оперативный штаб по контролю за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

На удаленку должны быть переведены все сотрудники старше 60 лет, а также те, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. Этим категориям жителей предписано не просто дистанционно работать, но и соблюдать домашний режим.

Эти рекомендации даны в связи с ростом заболеваемости штаммом "омикрон" в регионе. За последние сутки в Подмосковье выявлены 2626 новых больных.