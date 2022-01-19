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19.01.2022 15:15
Рубрика: Общество

В Тульской области появится бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Тульской области приняты дополнительные меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об изменениях, внесенных в указ губернатор в связи с введением режима повышенной готовности на территории области, рассказали на брифинге в правительстве региона.

По словам руководителя регионального управлении Роспотребнадзора Александра Ломовцева, в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, прогнозируется широкое распространение штамма "омикрон". Ключевыми превентивными мерами названы формирование коллективного иммунитета и оперативное выявление заболевших.

Фото: iStock
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Так, в соответствии с документом работодателям рекомендовано перевести не менее половины сотрудников из числа руководителей, специалистов и служащих на удаленку, а также обеспечить до 80 процентов вакцинации всех работающих. В настоящее время, по официальным данным, в регионе против COVID-19 первым компонентом привиты 858 601 человек, ревакцинированы 127 698.

При входе в заведения общепита, ТЦ, музеи, театры и кинотеатры, спортивные учреждения посетителям теперь будут измерять температуру бесконтактным методом, и людей с температурой выше 37,1 в помещения не пустят. Также рекомендовано приостановить проведение банкетов и развлекательных мероприятий. Впрочем, как пояснила председатель государственно-правового комитета Наталья Архипова, меры носят рекомендательный характер, к ответственности руководителей в случае нарушения не привлекут, но стоит подумать об уважении к посетителям и самосохранении тоже.

С 24 января в Туле и Новомосковске можно будет пройти бесплатное экспресс-тестирование. Стационарные пункты откроются в тульских ТЦ "Гостиный двор" и "Макси", в городском концертном зале и возле гипермаркета "Глобус", а также новомосковском ТЦ "Первый". Кроме того будут организованы выездные бригады. Пройти тестирование может каждый при предъявлении паспорта и СНИЛС. В случае положительного результата автоматически оформляется больничный и выдается памятка о необходимости самоизоляции, информация об этом передается в Роспотребнадзор.

Со вчерашнего дня в регионе в домах-интернатах всех типов введен карантин. По словам Александра Ломовцева, прежде всего это касается прибывающих вновь или отлучавшихся на время.

Как сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Марков, на сегодняшний день в регионе для больных коронавирусом развернута 1781 койка, до конца января прибавится еще 300. При ухудшении санэпидобстановки минздрав планирует увеличить число кабинетов неотложной помощи и инфекционных бригад, а также количество бригад, выезжающих по вызовам на дом.

Предполагается, что волна "омикрона" захлестнет регион примерно на 6 недель. "Действовать будем по ситуации, чтобы пройти эту волну, как можно мягче", - подчеркнули участники брифинга.

Справка "РГ"

• Контактный центр министерства здравоохранения Тульской области, тел. 8-800-4444-003 (Линия запись на прием к врачу: 8-800-450-33-03)

• Контактные центры медучреждений (вызов врача на дом, справочная информация) - телефоны кол-центров размещены на сайте минздрава в разделе "Сервисы".

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