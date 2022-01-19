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19.01.2022 08:53
Рубрика: Происшествия

В Воскресенске обнаружили незаконный арсенал оружия

Текст: Михаил Фалалеев

Криминального умельца-оружейника задержали полицейские в Воскресенске. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что этот уже судимый за аналогичное преступление 71-летний местный житель незаконно хранил дома целый арсенал.

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В одном из домов на улице Российской и на придомовой территории полицейскими обнаружены и изъяты 12 единиц оружия и боеприпасов. В том числе револьвер Наган, пистолет ТТ, винтовка Мосина, автомат Калашникова, карабин Симонова, пять гранат, около 140 патронов различного калибра, а также оборудование для переделки и модернизации охолощенного оружия в его боевые аналоги.

Экспертиза уже показала, что изъятый револьвер относится к категории огнестрельного оружия, а часть патронов являются боеприпасами и пригодны для производства выстрела. Остальные предметы направлены на экспертизу.

Задержанный сообщил, что занимается коллекционированием оружия. Пока с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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