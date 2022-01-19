Вильфанд предупредил о затяжной метели и скачках давления

В столичном регионе в четверг ожидается резкая смена погоды. Потеплеет, но начнется снег, который будет идти с различной интенсивностью ближайшие три дня.

"Во второй половине дня в четверг пойдет снег и усилится ветер до 15 м/с, то есть будет небольшая метель", - приводит слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда агентство ТАСС. Метеоролог рассказал, что к концу недели сугробы подрастут на 5-6 сантиметров. Сейчас высота сугробов в Москве составляет около 40 сантиметров. В Подмосковье они ещё выше, поэтому к воскресенью в отдельных районах сугробы станут уже почти полуметровые.

Завтра, 20 января, также сразу на 10 миллиметров ртутного столба упадет атмосферное давление, что отразится на самочувствии метеочувствительных людей. Они будут испытывать головную боль и недомогание.

По словам Вильфанда, днём в четверг будет не по-январски тепло: прогнозируется 2-4 градуса мороза. В пятницу и субботу днём - минус 4-6 градусов. В воскресенье начнет подмораживать. В начале следующей недели днём до минус 9 градусов. Вероятность небольшого снега сохранится.