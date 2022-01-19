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19.01.2022 13:45
Рубрика: Общество

Во Владимирской области выявили более 20 случаев заражения "омикроном"

Текст: Элина Труханова (Владимир)

Во Владимирской области выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон". На данный момент заболевших - более двадцати.

В Брянской области выявлены первые заразившиеся "омикроном"

- Наши ПЦР-лаборатории подтвердили более 20 случаев уже с новым штаммом. Совместно с Роспотребнадзором мы провели необходимые противоэпидемические мероприятия, - сообщил на брифинге директор регионального департамента здравоохранения Артем Осипов.

По словам главы депздрава, именно этот штамм крайне заразен. В эту волну, по оценкам специалистов, переболеют не менее 50 процентов жителей области.

- Из этого мы рассчитываем и необходимое лекарственное обеспечение, и объемы оказания медицинской помощи, и количество коек. Поэтому нагрузка, которая ляжет на систему здравоохранения, будет превышать все те уровни, которые мы фиксировали в предыдущие волны, - добавил Осипов.

Глава владимирского департамента здравоохранения попросил жителей региона не пренебрегать методами защиты от коронавирусной инфекции, в том числе масочным режимом, соблюдением дистанции, использованием перчаток, потому что "омикрон" активно распространяется не только воздушно-капельным, но и контактным путем.

- По своей заразности штамм "омикрон" превышает даже корь, которая традиционно считается очень контагиозным заболеванием. Будут болеть целыми школами, подъездами и домами, - предупредил Осипов, добавивший, что "омикрон" действительно по своей тяжести уступает "дельте" и реже вызывает тяжелые формы заболевания, однако за счет эффекта масштаба количество тяжелых форм может быть превышено в сравнении со всеми предыдущими волнами.

Основным методом профилактики COVID-19 остается вакцинация, подчеркнул глава депздрава.

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