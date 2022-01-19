ФАС возбудила дело о дорожном картеле на 14,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении трех компаний, которые, по версии ведомства, создали картель на торгах по строительству и содержанию автодорог. Конкурс был объявлен в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе ФАС.

Отмечается, что дело против ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС - РОУД" было возбуждено "в результате взаимодействия антимонопольного органа с УФСБ России по Приморскому краю".

"ФАС России подозревает компании в организации картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Хабаровском и Приморском краях. По предварительной оценке антимонопольного органа, общий доход картеля может составлять 14 514 327 956,47 рубля", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.