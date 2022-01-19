Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал "нездравой" идею возможного переноса столицы Дальнего Востока. По его словам, это является юридическим определением.

Чиновник подчеркнул, что каждый из дальневосточных городов обладает "уникальным характером". Так, например, Петропавловск-Камчатский, по его словам, может считаться столицей вулканов, Магадан - столицей золотодобычи, а Большой Камень - столицей кораблестроения.

"У каждого города свои сильные стороны и горизонты для развития", - пояснил Чекунков в интервью РИА Новости. Министр добавил, что главная задача сейчас - раскрыть потенциал регионов и сделать города комфортными для проживания.

До декабря центром Дальневосточного федерального округа был Хабаровск. Сейчас этот статус имеет Владивосток.

Ранее в интервью "Российской газете" Алексей Чекунков рассказал о работе по повышению транспортной доступности дальневосточных регионов. Так, в 2021 году финансирование субсидируемых тарифов для дальневосточников выросло с 5,49 до 6,5 миллиарда рублей. Еще 4 миллиарда выделяется на субсидирование магистральных авиаперевозок для граждан, которые пользуются социальными льготами.

Кроме того, по словам министра, серьезный толчок для развития получили межрегиональные дальневосточные линии после создания Единой дальневосточной авиакомпании. Высоким спросом пользовались рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, из Владивостока в Улан-Удэ. Стоимость билетов - от 2,2 тысячи до 10 тысяч рублей. "Наша цель - 535 маршрутов к 2025 году и 2 миллиона пассажиров в год", - подчеркнул министр.