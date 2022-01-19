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19.01.2022 09:08
Рубрика: Власть

Глава Минвостокразвития оценил идею "кочующей" столицы Дальнего Востока

Текст: Василий Кошкин
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал "нездравой" идею возможного переноса столицы Дальнего Востока. По его словам, это является юридическим определением.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Чиновник подчеркнул, что каждый из дальневосточных городов обладает "уникальным характером". Так, например, Петропавловск-Камчатский, по его словам, может считаться столицей вулканов, Магадан - столицей золотодобычи, а Большой Камень - столицей кораблестроения.

"У каждого города свои сильные стороны и горизонты для развития", - пояснил Чекунков в интервью РИА Новости. Министр добавил, что главная задача сейчас - раскрыть потенциал регионов и сделать города комфортными для проживания.

До декабря центром Дальневосточного федерального округа был Хабаровск. Сейчас этот статус имеет Владивосток.

Ранее в интервью "Российской газете" Алексей Чекунков рассказал о работе по повышению транспортной доступности дальневосточных регионов. Так, в 2021 году финансирование субсидируемых тарифов для дальневосточников выросло с 5,49 до 6,5 миллиарда рублей. Еще 4 миллиарда выделяется на субсидирование магистральных авиаперевозок для граждан, которые пользуются социальными льготами.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, по словам министра, серьезный толчок для развития получили межрегиональные дальневосточные линии после создания Единой дальневосточной авиакомпании. Высоким спросом пользовались рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, из Владивостока в Улан-Удэ. Стоимость билетов - от 2,2 тысячи до 10 тысяч рублей. "Наша цель - 535 маршрутов к 2025 году и 2 миллиона пассажиров в год", - подчеркнул министр.

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