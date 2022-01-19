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Студенческий маткапитал, оплата авиабилетов в роддом, бесплатные квартиры для обманутых дольщиков... Это только часть вступивших в январе региональных законов. Многие из них - эксклюзивны. Мы выбрали самые интересные, к которым есть смысл присмотреться законодателям других регионов.
Фото: Мария Девахина/ РИА Новости Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
Фото: Мария Девахина/ РИА Новости

Юбилейные дети

В Якутии 2022 год объявлен Годом матери. К тому же он еще и юбилейный - республике исполнится 100 лет. Глава республики учредил новый целевой капитал - "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей. Получить его смогут родители всех малышей, которые появятся на свет в 2022 году. На такую новость якутяне тут же откликнулись в соцсетях: "Пришло время поработать над пополнением в семье".

Авиабилеты в роддом

В Бурятии будут компенсировать расходы на авиаперелет в Улан-Удэ и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, постоянно проживающим на севере республики.

Женщин, у которых беременность протекает негладко, будут отправлять в Республиканский перинатальный центр. Быстрее всего - за час с небольшим - будущих мам можно доставить самолетом. Цены билетов по дальневосточным меркам не слишком высоки: 12-15 тысяч рублей. Но эти деньги совсем не лишние в бюджете семьи, которая ждет ребенка.

Новый маткапитал

В Смоленской области ввели региональный материнский (семейный) капитал. На этот год он составит 163 тысячи рублей. Выплату будут назначать при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей начиная с 1 января. Но один раз. Если женщина получит маткапитал за третьего малыша, то потом претендовать на него не сможет. Право на поддержку распространяется и на мужчин, если они являются единственными усыновителями. А в Ивановской области почти в три раза увеличился региональный студенческий маткапитал - до 150 тысяч. Выплату получают при рождении первенца семьи, где оба супруга учатся очно в колледже или вузе, а маме - не более 24 лет. Вообще региональный, именно студенческий, маткапитал - редкая льгота. И ивановский опыт стоит того, чтобы его проанализировать.

Диабетики сэкономят

С 2022 года всех детей на Ямале с диабетом первого типа будут обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Это существенная поддержка для семей. Одна такая система в среднем стоит 150 тысяч рублей в год. Кроме того, будет расширено число ямальцев-диабетиков, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Стоимость материалов - примерно 207 тысяч в год.

30 тысяч на жилье врачам

Медработникам Приморья возместят расходы на съем жилья. Это касается врачей и среднего медперсонала, устроившихся на должности, перечень которых ежегодно будет утверждать минздрав региона. Врачам и медсестрам возместят фактические расходы на съем жилья, но не более 30 тысяч рублей в месяц во Владивостокском городском округе и 20 тысяч - в остальных муниципалитетах Приморского края.

Обманутым - квартиры

В Калужской области инвесторы смогут получить земельные участки в аренду для строительства многоквартирных домов без проведения торгов.

Важное условие! Застройщик должен предоставить в доме не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность. Бесплатно. Речь идет о землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

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