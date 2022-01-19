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19.01.2022 15:50
Рубрика: Власть

Мишустин обсудил стратегию привлечения граждан на Дальний Восток

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин собрал в среду, 19 января, стратегическую сессию о будущем Дальнего Востока страны. В ней приняли участие члены кабинета министров, губернаторы дальневосточных регионов, представители институтов развития. Основной вопрос дискуссии - как обеспечить рост населения территории.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Это уже вторая подобная встреча, посвященная демографии Дальневосточного федерального округа. В октябре прошлого года были обозначены основные направления работы и даны указания о подготовке предложений с учетом национальных целей развития. Сейчас Михаил Мишустин хотел услышать конкретные идеи, которые помогут повысить привлекательность территорий.

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В регионах округа проживают более восьми миллионов человек. "Для такой огромной территории - 11 субъектов Российской Федерации - это совсем немного", - подчеркнул премьер. Темпы оттока населения хоть и сократились, но тенденция сохраняется. За три предыдущих года число местных жителей снизилось примерно на 100 тысяч человек. В то же время на Дальний Восток в этот же период приехали более 20 тысяч человек. "Причем среди них немало молодых специалистов 20-24 лет, которые там так нужны", - обратил внимание глава кабмина.

В правительстве, по словам премьера, очень внимательно относятся к развитию Дальнего Востока. В регулярных поездках в регион сам Мишустин и федеральные министры составляют полную картину проблем округа. Местные жители во время встреч чаще всего жалуются на нехватку современной инфраструктуры во многих сферах жизни.

Более года назад была запущена национальная программа социально-экономического развития округа на ближайшие 13 лет. В текущем году на ее реализацию предусмотрено свыше 100 миллиардов рублей. "Основная цель программы - обеспечить приток людей в дальневосточные субъекты, а для этого, конечно, требуется создать условия для опережающего роста качества жизни", - заявил глава кабмина.

Особое внимание уделяется модернизации учреждений первичного звена здравоохранения, были увеличены выплаты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". "С прошлого года врачи, переезжающие на работу в дальневосточные села, получают два миллиона рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры, в том числе в ФАПах, - один миллион", - напомнил Михаил Мишустин. Это должно решать кадровые вопросы здравоохранения.

Программы "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека", созданные для переезда людей в округ и решения жилищных вопросов, показывают, считают в правительстве, хорошие результаты. По приведенным данным на начало января, земельные участки уже получили около 100 тысяч человек, осваиваются более 68 тысяч гектаров, а улучшить свои жилищные условия смогли 33 тысячи дальневосточников.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Тем не менее ситуация в этой сфере остается непростой, - констатировал премьер-министр. - Стоимость квадратного метра в Дальневосточном федеральном округе на 15 процентов примерно выше, чем в среднем по стране". Чтобы стимулировать строительство доступного жилья, объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктуры, правительство намерено скорректировать законодательство. Застройщики смогут в упрощенном порядке получить льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Необходимый пакет законопроектов планируется рассмотреть на заседании кабмина в пятницу.

"Президент неоднократно обращал внимание на то, что нужно учитывать стратегические перспективы Дальнего Востока, ставить амбициозные цели. Для их успешной реализации необходимы компетентные, хорошо обученные профессионалы и молодые лидеры, которых нам предстоит помочь подготовить", - обозначил Мишустин еще одно направление работы.

Чтобы привлечь на Дальний Восток молодых людей, у них, по словам премьера, должны быть перспективы, а значит востребованное рынком образование, которое поможет трудоустроиться и станет стимулом для планирования карьеры именно в этих регионах. В течение прошлого года уровень безработицы в федеральном округе снижался, подчеркнул премьер. "Считаю, что в решении кадровых вопросов важен комплексный подход, когда обеспечена доступность разностороннего образования, культурного развития для всех возрастов, на каждом этапе, начиная с детского садика. Это касается также повышения квалификации и переобучения, в том числе с использованием дистанционных технологий", - заключил председатель правительства.

Глава кабмина попросил участников сессии быть предельно конкретными в своих точках зрения, не замалчивать сложности и не стесняться предлагать свои идеи. Об итогах дискуссии он намерен доложить президенту.

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