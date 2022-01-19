На что рассчитывать при переселении из аварийных домов

В Приморском крае за минувший год ликвидировали почти 15,5 тысячи квадратных метров ветхих и аварийных домов. Новоселье отпраздновали 850 человек. Однако не для всех получение квартир - праздник. "РГ" приводит случаи, когда государство предлагает гражданам новое жилье, но они его - по разным причинам - не берут. Что делать в таких случаях, объясняет адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов Екатерина Бутова.

Завышенные ожидания

Уже дважды специалистам администрации Партизанского городского округа Приморья не удалось передать квартиру в пользование семье 67-летней Татьяны Канаевой, проживающей в ветхом бараке.

В округе новые дома не строятся, и, чтобы выполнить программу переселения из аварийного жилья, администрация квадратные метры покупает, приводит в порядок и передает переселенцам.

В первый раз пенсионерка и ее родственники имели возможность контролировать ход муниципального ремонта квартиры, в которую им было предложено переехать. Они подсказывали, в какой цвет красить стены, какую ванну установить, и даже где балкон, не предусмотренный техзаданием, пристроить.

- Когда речь зашла об остеклении балкона, ремонтировавшая квартиру компания пошла на то, чтобы выигранный ранее в конкурсе муниципальный контракт расторгнуть. Требование потенциального жильца выходили далеко за рамки техзадания, - говорит заведующая отделом по учету и переселению граждан управления экономики и собственности Партизанского городского округа Наталья Питерцева.

Адрес подобранной для Татьяны Канаевой второй квартиры и ход ремонта в ней уже попытались утаить. Не получилось, городок-то небольшой. Но все-таки от пристального контроля ремонтникам удалось уйти: "Мы ж перед заказчиком только отчитываемся, - рассуждали они, - а заказчик - администрация округа".

Тем временем пенсионерка поздравила мэра города и губернатора края с Новым 2022-м годом в видеообращении словами: "Хочу пожелать им жить точно так же, как живу сегодня я. У меня температура на кухне минус два градуса. Хочу пожелать им душевного тепла". Сердобольные жители города и волонтеры понесли в семью Татьяны обогреватели.

Сразу после новогодних праздников комиссия администрации округа осмотрела уже вторую отремонтированную благоустроенную квартиру на соответствие техзаданию и санитарно-эпидемиологическим нормам. Она признала жилье пригодным. Однако Татьяна Канаева высказала ряд замечаний, которые, по мнению экспертов, несущественны. К слову, площадь квартиры - 83,8 квад­ратных метра, а жилья в бараке у Канаевой - 67,9 квадратных метра, но… И что теперь?

- Мы квартиру приняли, контракт сдали в Росреестр на регистрацию, подпишем акт и на городской общественной жилищной комиссии, надеюсь, закрепим ее за семьей Канаевой. Если она и в этом случае откажется переезжать, обратимся в суд с иском о возложении обязанности гражданки заключить договор социального найма на это жилое помещение, - говорит Наталья Питерцева.

Комментарий

Екатерина Бутова, адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов:

- Согласно статье 86 и части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ граждане, проживающие в доме, признанном аварийным, и являющиеся нанимателями находящегося в нем жилого помещения, подлежат выселению. Им должны предоставить другое, равнозначное по площади благоустроенное применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилое помещение по договору социального найма.

Критерием равнозначности, исходя из буквального толкования части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ, является его соответствие ранее занимаемому по площади. Не исключены случаи предоставления гражданам квартир большей площади. Этот вариант не противоречит правилу о предоставлении равнозначного жилья, поскольку не ухудшает положение гражданина.

И, что называется, личные наблюдения. Граждане часто предъявляют завышенные требования к предоставляемому жилью при переселении из аварийных домов. Верховный суд РФ разъяснил, что по закону самым главным критерием при расселении считается переезд в безопасную квартиру.

Люди путают две программы, на основе которых работают муниципальные власти, - переселение из ветхого и аварийного жилья, задача которой предоставить равноценную и безопасную жилплощадь, и программу предоставления жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий. К последним применяют другие критерии. Они имеют право на большее по размеру помещение, если уровень обеспеченности жилплощадью ниже учетной нормы, если в семье есть инвалиды, если в одном жилом помещении проживают несколько семей и прочее. В случае переселения из аварийных домов эти критерии во внимание не принимаются.

Признан аварийным внезапно

Жители двухэтажного жилого здания на Аксаковской, 7 во Владивостоке в конце ушедшего года узнали, что оно спешно признано аварийным. Дом на сопке Орлиной возле возводимого музейно-театрального комплекса оказался буквально в пяти метрах от забора стройки, и земля под ним, видимо, просто нужна территории комплекса.

Немножко о личном. Автор этих строк, живя в соседней студенческой общаге с мамой, в семи-восьмилетнем возрасте дружила с девочкой Галей из этого дома. Он был классическим бараком с одним входом с торца, заставленным черт-те чем темным коридором, который делил здание пополам, а по обе стороны располагались комнаты. Удобства, естественно, были на улице.

Но сейчас в доме есть водопровод и канализация, проведенные за счет жильцов, стены в квартирах ровные, без подтеков и трещин. Современные материалы позволяют сделать качественный ремонт даже в старых зданиях. Кому-то квартирки в нем принадлежат на правах собственности, кому-то - по соцнайму.

- Стоимость одного "квадрата" жилой недвижимости здесь около 300 тысяч рублей. Но она возрастет, когда будет введен в эксплуатацию музейно-театральный комплекс. Очень бы не хотелось получить компенсацию по кадастровой стоимости, она сильно отличается от рыночной, - делится проблемой житель дома Василий, купивший в нем квартиру в ипотеку только в апреле минувшего года.

Дом стал "непригодным" 2 сентября 2021-го. Заключение о его техническом состоянии у жителей есть, но в нем, говорят они, использованы фотографии помещения, кровли, перекрытий, сделанные еще до капремонта - в 2015 году.

Глава города и чиновники с жильцами поговорили и обещали начать "оформление соглашений о выплате возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества: земельный участок и жилые помещения". Понятно, что разговор с живущими в доме на условиях соцнайма и владельцами квартир будет разный. И вот обитатели Аксаковской,7 с тревогой встретили новый год.

Министерство строительства Приморского края сообщает, что срок переселения граждан и снос дома запланированы на май 2022 года. Конкретных предложений вроде не было, но, по слухам, предложить людям могут квартиры на улице Русской, на сопке за краевой больницей. Это все равно, что в столице с центральной улицы Тверской уехать в район Зюзино.

Комментарий

Екатерина Бутова, адвокат Приморской краевой коллегии адвокатов:

- Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма (статья 86 ЖК РФ).

Если квартира находится в собственности человека, ему дадут аналогичный по площади вариант. Если она не приватизирована - помещение из расчета 18 квадратных метров на каждого зарегистрированного постоянно. Это будет жилье со всеми коммуникациями (водопровод, подведенное электричество, газ), расположенное в том же муниципальном образовании.

Граждане, которые лишаются квартир при сносе, вправе претендовать на аналогичную жилплощадь, но нигде в законе не говорится, что в ней должно быть столько же комнат, сколько и в ставшей непригодной для жизни. Это правило не касается тех, кому принадлежали комнаты в коммуналке: им обязаны выделить ровно столько же, сколькими они располагали в ветхом доме.

За аварийное жилье собственникам вместо новой квартиры может быть предложена компенсация в размере рыночной стоимости дома и земельного участка. Возмещаются и расходы, связанные с переездом. Если собственник не согласен с размером выкупной цены, он вправе оспорить ее через суд.