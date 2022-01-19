На Чукотке из-за морозов отменили занятия в школах

В среду в Анадыре и поселке Угольные копи из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Чукотского АО Роман Копин.

"В этом году народные приметы полностью оправдались - на Чукотке установились суровые крещенские морозы. С учетом ветра ощущаемая температура на улице доходит до -50-55 градусов", - написал губернатор.

Он добавил, что такая погода сохранится в регионе до конца недели, и поручил главам муниципалитетов тщательно следить за состоянием объектов ЖКХ, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций.

Согласно информации Чукотского УГМС, сейчас в столице округа столбики термометров показывают -35, скорость ветра достигает 8-10 метров в секунду.