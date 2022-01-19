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19.01.2022 10:14
Рубрика: Происшествия

На Чукотке из-за морозов отменили занятия в школах

Текст: Ольга Коваль

В среду в Анадыре и поселке Угольные копи из-за сильных морозов отменили занятия в школах. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава Чукотского АО Роман Копин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"В этом году народные приметы полностью оправдались - на Чукотке установились суровые крещенские морозы. С учетом ветра ощущаемая температура на улице доходит до -50-55 градусов", - написал губернатор.

Он добавил, что такая погода сохранится в регионе до конца недели, и поручил главам муниципалитетов тщательно следить за состоянием объектов ЖКХ, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций.

Согласно информации Чукотского УГМС, сейчас в столице округа столбики термометров показывают -35, скорость ветра достигает 8-10 метров в секунду.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Аномальные морозы в России Перезимовать

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