На Дальнем Востоке впервые завели дело на майнера криптовалют

В Хабаровском крае возбудили первое в ДФО уголовное дело о безучетном потреблении электроэнергии майнером криптовалют.

В полицию в марте 2021 года обратился представитель одного из энергоснабжающих предприятий города. Он написал заявление о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере.

Как выяснилось, 32-летний житель Хабаровского района три месяца использовал безучетную электроэнергию для работы своей майнинговой фермы по генерации криптовалюты. Ферму разметил на территории деревообрабатывающего предприятия, принадлежащего его родственнице, оборудовав специальную комнату. А в трансформаторную подстанцию мужчина установил дополнительный автоматический выключатель, что позволило ему получать энергию круглосуточно, минуя приборы учета.

"В ходе обыска сотрудники полиции изъяли около 220 майнеров, принадлежащих подозреваемому. Ущерб от противоправного деяния, причиненный энергоснабжающей компании, составил более двух миллионов 750 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Убыток мужчина уже возместил в полном объеме. Дело расследуется по части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы.