На Камчатке школьницу осудили за нападение на 9-летнего брата

В Петропавловске-Камчатском вынесли приговор 16-летней девушке, которая чуть не убила младшего брата. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установил суд, 31 мая прошлого года школьница осталась в квартире вместе с девятилетним мальчиком. Он плохо себя вел, шумел и всячески мешал сестре. Когда все попытки утихомирить брата провалились, девушка взяла на кухне нож и нанесла ему несколько ударов. После этого она вызвала "скорую", благодаря чему мальчик остался жив.

В тот же день девушку поместили под стражу. Она прошла психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой ее признали вменяемой. Следователи внимательно изучили личность обвиняемой, выяснили, что она хорошо училась в школе и была социально активной. К тому же девушка признала свою вину и полностью раскаялась.

Суд учел эти обстоятельства и назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением определенных обязанностей, добавили в надзорном ведомстве.

До вступления приговора в силу девушка будет находиться под домашним арестом.