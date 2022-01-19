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19.01.2022 04:34
Рубрика: Происшествия

На Камчатке школьницу осудили за нападение на 9-летнего брата

Текст: Ольга Коваль

В Петропавловске-Камчатском вынесли приговор 16-летней девушке, которая чуть не убила младшего брата. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

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Как установил суд, 31 мая прошлого года школьница осталась в квартире вместе с девятилетним мальчиком. Он плохо себя вел, шумел и всячески мешал сестре. Когда все попытки утихомирить брата провалились, девушка взяла на кухне нож и нанесла ему несколько ударов. После этого она вызвала "скорую", благодаря чему мальчик остался жив.

В тот же день девушку поместили под стражу. Она прошла психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой ее признали вменяемой. Следователи внимательно изучили личность обвиняемой, выяснили, что она хорошо училась в школе и была социально активной. К тому же девушка признала свою вину и полностью раскаялась.

Суд учел эти обстоятельства и назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением определенных обязанностей, добавили в надзорном ведомстве.

До вступления приговора в силу девушка будет находиться под домашним арестом.

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