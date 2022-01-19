На Камчатке занялись восстановлением популяции краснокнижных кречетов

В центральной части Камчатского полуострова, у подножия горы Шаромский мыс вырос целый город. Город как город, с жильем, учебными и общественными пространствами, только для птиц. Пока обитателей в нем немного - около сотни, но в будущем предполагается порядка тысячи. Речь идет о соколином центре, первый этап строительства которого завершили недавно.

Кречеты белого окраса исчезают на глазах. Похоже, что скоро их можно будет чаще встретить в зоосадах, нежели в природе. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

На 300 гектарах за полтора года появились орнитологический корпус с блоками просторных вольеров (чем не квартиры?), административный комплекс и облеточная площадка. А в общей сложности вместе с зонами для организации тренировок и соревнований центр займет более тысячи гектаров. Ничего подобного в России еще не было - да и в целом мире таких сооружений немного. В камчатском питомнике станут разводить краснокнижных кречетов для восстановления их популяции.

О ситуации, которая привела к необходимости спасения этих редких птиц, "РГ" рассказал доктор биологических наук, профессор Камчатского государственного технического университета, орнитолог Евгений Лобков.

Евгений Георгиевич, ни для кого не секрет, что браконьерский промысел кречетов на полуострове достиг гигантских масштабов. Почему возникла эта проблема?

Евгений Лобков: Нелегальное освоение популяции кречета (других хищных птиц тоже, но кречета в особенности) на Камчатке началось с конца 80-х годов прошлого века. Пернатых вывозят контрабандой за рубеж, в основном в арабские страны (Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сирию), где используют в качестве ловчих.

Там это часть национальной культуры, целый пласт ее. Соколиной охоте посвящен большой комплекс мероприятий: организуются фестивали, выставки, соревнования, "конкурсы красоты" для птиц. Вся страна живет этими событиями. Охоту (а это не один и не два дня) проводят в пустыне, куда съезжаются соколятники. Все очень эффектно, а призы для победителей весьма дороги. Представляете, какая огромная там потребность в ловчих птицах!

Другое дело, что такая потребность приводит к браконьерству там, где соколы живут в природных условиях. Вот на Камчатке это и случилось. Здесь есть своя популяция, проходят магистральные пути миграции кречетов. Эти хищники - не теплолюбивые создания, ареал их обитания - субарктические регионы. На полуострове они не только гнездятся, сюда слетаются на зимовку после окончания периода размножения - с Корякского, Колымского нагорий. Известны случаи, когда здесь находили птиц, родившихся на Аляске. Поэтому в такой период на Камчатке численность кречетов возрастает. Кроме того, камчатскую популяцию отличает большая доля светлоокрашенных особей. Встречаются и чисто белые - их на Руси раньше называли красными (то есть красивыми) за особое очарование. Сегодня на Ближнем Востоке за них готовы платить много, очень много.

Сколько? В некоторых источниках говорится о сотнях тысяч долларов…

Евгений Лобков: Я не хочу озвучивать цены. Зачем? И вам не советую.

Другими словами, куш огромен и соблазн велик. А сколько птиц вывозят с Камчатки ежегодно?

Евгений Лобков: Оценку теневому рынку дать сложно, могу лишь сказать, что были изъятые партии по 50-70 кречетов. Единомоментно. Поймите: ситуация за 30 лет принципиально не меняется. А за последние 20 браконьерство приняло промышленные масштабы. Раньше те, кто занимается этим делом, разоряли гнезда, забирали яйца и птенцов. Но такой способ показался слишком сложным: попробуй-ка затем вырастить из крошечного пернатого комочка большого сильного кречета! Много птенцов погибало. Поэтому браконьеры сочли, что легче ловить взрослых особей. Хищников приманивают, например, на голубей. Сокол бросается на добычу и попадает в расставленные сети. Ничего трудного.

Но раз партии все-таки изымают, значит, с нелегалами борются?

Евгений Лобков: Борются. Правоохранительные органы периодически приглашают меня участвовать в экспертизах - оцениваю кречетов, найденных у браконьеров. Спасибо силовикам, какую-то часть охотников за соколами они ловят. Но это капля в море. Я повторяю: масштаб незаконного промысла грандиозен, а его участники прекрасно экипированы и подготовлены, лучше правоохранителей. Хотя в основном эти банды состоят из приезжих, в дело вовлечены и местные жители. В отдельных населенных пунктах работа на ловцов - способ трудоустройства.

Легче ловить взрослых особей. Хищников приманивают, например, на голубей. Сокол бросается на добычу и попадает в расставленные сети. Ничего трудного

Да что говорить, все знают, где, каким образом и как все происходит. Вот есть недалеко от Петропавловска-Камчатского поселок Усть-Большерецк - к нему ведет прекрасная автотрасса. Туда специально приезжают браконьеры, ставят ловушки, вывозят птиц. Это не тайна. Но мы не можем с этим справиться.

Как изменилась численность кречетов на Камчатке?

Евгений Лобков: Сложный вопрос. Несомненно, она сократилась. А вот насколько - сказать не могу. Может быть, вдвое-втрое. Единственный раз за всю историю исследования птиц на полуострове мы выполнили учет кречетов в 2005-2007 годах. Тогда нам выделили небольшие средства из федерального бюджета. Насчитали порядка 500 пар, то есть примерно тысячу размножающихся птиц. Сколько их сейчас - не знаем. На определение количества требуются деньги, а их нет.

Да ведь численность - это не самое главное. Она восстанавливается, если оставить птиц в покое. Гораздо печальнее, что мы предполагаем: начались изменения в популяционной структуре на генетическом уровне. Если до развития промышленного браконьерства считалось, что кречеты светлой окраски составляют три четверти камчатской популяции и среди них много птиц с белым оперением, то сейчас белых - всего доля процента. Они исчезают на глазах, идет селективный отбор, ведь птиц именно такого окраса изымают из природы в первую очередь. Раньше серых кречетов даже отпускали, сейчас, конечно, берут всех подряд. Мы серьезно подозреваем, что меняется генетическая структура. И если это правда, скоро можно потерять самое ценное - генетическое своеобразие камчатской популяции.

А соколиный центр сможет изменить ситуацию?

Евгений Лобков: Если мы не в состоянии справиться с браконьерством, зная, где и как оно организовано, наверное, действительно нужен питомник для разведения кречетов и продажи их за рубеж.

Насколько я знаю, инвестор проекта ведет переговоры с покупателями из арабских стран, те готовы приобретать искусственно выращенных птиц. Браконьеры потеряют стимул к "работе". Разве это плохо?

Кроме разведения и продажи кречетов организаторы планируют также готовить соколов к соревнованиям, проводить научные исследования, реабилитировать пернатых, которых изъяли у браконьеров, пополнять природную популяцию. Предполагается и создание специальных туров для гостей. Хорошо, если работа центра станет сопровождаться научными исследованиями, мониторингом численности и охраной других птиц на Камчатке - тут целая программа может быть создана.

Прямая речь

Шухрат Разоков, директор ООО "Соколиный центр "Камчатка":

- Наша команда имеет 30-летний опыт воспроизводства и разведения кречетов по собственным методикам. Окончательный запуск центра, который станет примером разведения птиц в местах их естественного обитания, планируем в 2022 году. К сентябрю рассчитываем завершить строительство вспомогательных зданий, коттеджей для гостей и блоков для проживания персонала, инженерных сетей, а в 2023-м - транспортной инфраструктуры.