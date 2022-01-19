На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду утром неподалеку от поселка Усть-Камчатск. Местные жители ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, ссылаясь на информацию Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 31 километре от населенного пункта, на глубине пяти км.

После произошедшего спасатели проверили все социальные учреждения и потенциально опасные объекты, которые могли получить повреждения. К счастью, все здания оказались целы. Угрозы для людей нет.