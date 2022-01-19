На Колыме усилят работу колл-центров из-за "омикрона"

В Магаданской области усилят работу колл-центров из-за штамма "омикрон", который в ближайшее время ожидают в регионе.

Согласно прогнозам, которые озвучила первый замминистра здравоохранения Колымы, Елена Кузьменко, в пиковый период новой волны пандемии за медпомощью ежедневно будет обращаться более тысячи колымчан. Поэтому к работе по приему вывозов в регионе в том числе привлекут студентов-медиков.

Кроме того, на финальную стадию вышло создание консультационного центра для сопровождения пациентов без их посещения врачом на дому.

- Это значит, что легкие формы заболевания будут обслуживаться исключительно дистанционно, то есть по телефону, - рассказала Елена Кузьменко.

Это не относится к беременным, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

Справка "РГ"

Единая Всероссийская горячая линия по вопросам COVID-19 (служба 122) работает на Колыме с ноября 2020 года.